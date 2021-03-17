К выборам: Госдума увеличит федеральную часть избирательных партсписков

Федеральная часть партийных списков на выборах в Госдуму будет расширена. Комитет нижней палаты парламента по регламенту одобрил для первого чтения соответствующий законопроект. Инициатива была внесена депутатами от ЛДПР и предлагает расширение списка с 10 до 20 человек.

В своем заключении комитет отмечает, что ко второму чтению это число может измениться, чтобы в общефедеральной части списка было не более 15 человек. Первое чтение запланировано на 23 марта, передает «Интерфакс».

Предполагается, что идея об увеличении общефедеральной части партийных списков на думских выборах усилит «большую четверку» парламентских партий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что такой подход «открывает дополнительные возможности, особенно в партиях сложно выстроенных, как «Справедливая Россия». «Для ЛДПР это тоже актуально, для КПРФ это менее актуально, так как партия представлена во всех регионах. Для «Единой России» меньше всего это решение что-то значит», – считает он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.03.21

Член Олимпийского комитета России арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. / «Исторические процессы сильнее народной воли»: как референдум 1991 года подорвал доверие общества к власти. / Весна сбавит темп: на центр России идет морозный воздух с Арктики. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»