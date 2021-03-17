«Спутник V» – в обмен на паспорт: для российских чиновников Сан-Марино важнее Республики Сербской

Полноценные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Республику Сербскую сорваны в результате евроустремлений российских чиновников. По информации источников основателя проекта «Балканист.ру» Олега Бондаренко, препарат перенаправлен в Сан-Марино в обмен на паспорта этого государства.

По словам Бондаренко, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) рассчитывала получить 1 млн 200 тыс доз вакцины, за которые уже перечислено 200 тысяч евро в счёт первой партии. «Но получили пока только 2 (две) тысячи вакцин. Остальных, сказали, ещё нет. Ждите, мол. Ну что делать, сербы мрут, но терпеливо ждут», – отметил он в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

В то же самое время, как пишет Бондаренко, в Сан-Марино отправляют 7,5 тысячи доз вакцины. «Я всё понимаю – Сан-Марино очень важный партнёр РФ, от его мнения зависит (не)введение новых санкций против Абрамовича, Усманова и прочих уважаемых граждан РФ. При этом обещают допоставить туда же ещё 34 тысячи доз вакцины», – пояснил он.

В этой связи основатель «Балканист.ру» обратил также внимание, что население Сан-Марино составляет 33 тысячи 422 человека (по состоянию на 31.03.2019). Население Республики Сербской – более 1 миллиона 200 тысяч человек.

«Но интересная деталь – за поставки 7,5 тысячи доз «Спутника-V» в Сан-Марино неназванные российские чиновники, по информации моего источника, «попросили оформить» вначале 4 паспорта этой Республики. А потом ещё 2. Видимо, кого-то вначале забыли впопыхах», – сообщил Бондаренко.

«Председательствующий в данный момент в президиуме БиГ Милорад Додик, думаю, тоже мог бы предложить гражданство своей страны за особые заслуги в деле вакцинации населения, но кому из РФ-чиновников сдался боснийский паспорт, если можно позариться на настоящий, европейский, сан-маринский... Вот потому вакцина едет не в Баня-Луку. Чтобы 6 неназванных чинуш смогли беспрепятственно ездить к себе на евро-фазенды. Ну да Бог с ними... Обидно за сербов, да!» – заключил основатель проекта «Балканист.ру».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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