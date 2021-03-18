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Четверг, 18 марта 2021, 17:27 мск

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«Волосы дыбом встают!» Госдума провоцирует революционную ситуацию в России

Государственная дума провоцирует революционную ситуацию в России, обсуждая возможность появления в стране частных лесных угодий. Об этом заявил депутат Госдумы, заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов сегодня на парламентских слушаниях на тему «Может ли быть частным российский лес?»

«Более дерзкого, антинародного и откровенно лоббистского предложения я не припомню. Тем более, в такие сложные времена. Что еще нужно, чтобы создать революционную ситуацию в России, если она еще не создана? Поставить вопрос о частных лесах, реках, морях, горах…» – подчеркнул он.

По его мнению, в условиях, когда главной мировой ценностью становится чистая вода и земля, такие предложения могут исходить от недоброжелателей или лоббистов. «Если это лоббисты-латифундисты, которые нахапали миллионы гектаров земли, они у них заросли, и их ожидает изъятие. Это другой вопрос. Надо изъять и использовать землю по прямому назначению», – считает Нилов.

В то же время депутат не исключил, что такие темы поднимают люди, далекие от сути вопроса. «Это тоже самое, что где-то в Эмиратах какие-то творческие люди на правительственном уровне приходят и говорят: а что это у нас здесь земли какие-то есть? Давайте их песочком засыплем, барханчики же у нас везде. Или, к примеру, в Байкале водоросли выращивать, почему такое не может кому-то прийти в голову творческое предложение?! У меня просто волосы дыбом встают от того, что это происходит на серьезнейшем уровне здесь в Госдуме», – сказал Нилов.

«Время сегодня предвоенное, давайте думать о главном. Главное сегодня, как и чем накормить страну», – заключил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.03.21

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