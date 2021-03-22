«Модернизация» России: в Госдуме обратили внимание на принципиальные проблемы школьного образования

Современная школьная программа России срывает модернизацию страны и готовит рабочую силу для других стран. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на парламентских слушаниях «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование – для всех».

«Я, конечно, далек от того, что новый учебный план выдержан по формуле: «раб должен быть физически здоров и знать язык своего хозяина», но не могу не сказать – прежний учебный план был ориентирован на тех, кто будет заниматься модернизацией своей страны. Новый учебный план ориентирован, прежде всего, на тех, кто будет работать в международных компаниях или вообще уедет за рубеж», – заявил Смолин.

Депутат подчеркнул, что нынешние учебные планы не дают повода говорить о перспективах модернизации страны. «Чему нам нужно учить детей, если мы хотим модернизации страны? Математике, физике, химии и биологии. Все сокращены от 15% до полутора раз», – констатировал он.

Парламентарий также обратил внимание на другие перекосы в школьном образовании. «Чему нужно учить наших детей, если мы хотим, чтоб у нас была общегражданская российская идентичность? Истории, литературе, русскому языку, географии. Все сокращено от 15% до полутора раз. Что увеличилось? В значительной степени преподавание обществознания с 6 класса. Я как доктор философских наук не понимаю, зачем мы детей в шестом классе учим обществознанию, они еще там про гражданское общество ничего не понимают. И больше всего – иностранный язык, вдвое», – пояснил Смолин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.03.21

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