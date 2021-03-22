«Вы просто ахнете!...» Против России объявлена война

Сегодня ведется война против духовного мира России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на парламентских слушаниях в Госдуме «Человеческий потенциал России и стратегия «Образование – для всех». В качестве подтверждения своего мнения политик привел пример времен Великой отечественной войны, когда на подступах к Москве фашисты уничтожили русскую святыню в Новой Истре – Вознесенский Новоиерусалимский собор.

«Когда допрашивали фашистского командира, он ответил предельно цинично, но точно – Москву уже брали, Москву сжигали. Но мы давно поняли, пока мы не вырвем корни из вашей души ваш язык, культуру, ваше образование, пока не уничтожим ваш духовный мир... Вот этот духовный мир продолжают уничтожать и сегодня. Против него объявлена война. Война эта идет в области воспитания и образования», – заявил Зюганов.

По его мнению, у страны нет будущего без качественного образования и науки, поэтому главное сегодня – сохранить классическую советскую систему образования. «Завод можно разбомбить и взорвать. Его построят за два года. Если вы взорвете образование – это травма для страны минимум на 20 лет, а для человека на всю оставшуюся жизнь. Поэтому рассматриваем главный вопрос нашей жизни, нашей истории», – подчеркнул лидер КПРФ.

Политик обратил внимание, что на сегодняшний день с подачи Всемирного банка в России практически уничтожена система профтехобразования. «Я демонстрировал Госдуме доклад, который сделал Всемирный Банк. Доклад почти 80 страниц. Каждая глава начинается с того, что следует ликвидировать классическое советское образование и всю систему воспитания. И если вы посмотрите, как действовало правительство и министры Фурсенко, Ливанов и некоторые другие, – вы просто ахнете, строго в соответствие с этим докладом ликвидировало систему профтехобразования – рынок все отрегулирует…», сказал Зюганов.

«Рынок ничего не может отрегулировать. И сейчас ищут токарей, слесаря и хорошего фрезировщика. Там говорится о том, что не нужны нам инженеры-бакалавры, с магистрами справятся. И сегодня оказалась огромная потребность в подготовке профессиональных кадров», – пояснил лидер КПРФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.03.21

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