«Отстранить от любого эфира»: Жириновский обрушился с критикой на Собчак за интервью со скопинским маньяком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «отстранить от эфира» скандальную телеведущую Ксению Собчак за интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Собчак взяла интервью у скопинского маньяка. Давайте внесем проект закона, запрещающий брать интервью у лиц, отбывших наказание за преступление, связанное с насилием над личностью человека или убийством. Ну что это? Дали деньги ему – 3 млн, чтобы он дал интервью и смотрели все», – сказал лидер ЛДПР.

При этом Жириновский обрушился с критикой и на главу Первого канала Константина Эрнста, хотя интервью было опубликовано на Youtube-канале Собчак. «Это вы даете в эфир на миллионы зрителей? Собчак нужно отстранить от любого эфира. Нужно направить (обращение) Эрнсту, спросить, у вас там, Константин Львович совсем плохо кто-то соображает? Вы кому даете эфир, чтобы в передачах были насильники, маньяки, убийцы? Так еще появятся эти насильники и убийцы, чтобы еще двух девочек в подвал загонят», – сказал он.

«Почему нас комитет по информационной политике молчит? Та же «Единая Россия»?» – возмутился Жириновский.

Напомним, Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.

Накануне Собчак опубликовала интервью с Моховым. Она спросила, нравится ли ему повышенное внимание журналистов к нему. «По кайфу», – ответил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.03.21

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