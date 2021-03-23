«Пускай работает»: сын Михаила Круга вступил в ЛДПР

Сын шансонье Михаила Круга – Александр – вступил в ЛДПР. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Это – сын Михаила Круга – Александр. 7 апреля его отцу исполнилось бы 59 лет. Мы сегодня торжественной процедурой вручаем партбилет Александру. Поздравляю тебя, Александр! Пускай он работает», – сказал Жириновский.

Со своей стороны Александр передал лидеру ЛДПР партийный билет своего отца. «Мы с мамой разбирали архивы и нашли удостоверение, которое вы выдавали отцу 20 лет назад. Хочу отдать его в музей», – ответил он.

Михаил Круг – один из самых известных исполнителей песен в жанре русский шансон. Он является автором и исполнителем одной из самых знаменитых песен – «Владимирский централ». Круг был членом ЛДПР и помощником Жириновского по культуре с 26 октября 2000 года.

Яркой чертой личности Круга, которая неоднократно подчёркивалась им в интервью, была нелюбовь к людям левых политических убеждений, в особенности, к коммунистам.

1 июля 2002 он скончался в больнице после вооруженного нападения на его дом.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.03.21

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