«Мы слишком мягкие, слишком добрые, слишком русские»: вице-спикер Госдумы высказался за ужесточение внешней политики Москвы

Россия занимает слишком «мягкую» позицию на мировой арене. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом он обвинил президента США Джо Байдена в трусости и непонимании «ключевых изменений в самоощущении России».

По мнению Толстого, Байден, назвав президента РФ Владимира Путина «убийцей», оскорбил всех, кто его поддерживает. «Чести ему это не делает ни в глазах американцев, и в глазах мировой политики, ни, тем более, у нас. Ни один лидер ни одной страны не должен позволять себе такого вне зависимости от возраста и способности подняться на трап самолета. Но эти американские динозавры холодной войны себе это позволяют. Они так и не поняли ключевых изменений в самоощущении России последних десятилетий», – сказал он.

«Отказ Байдена от прямого и открытого диалога с Путиным – трусость и прямое доказательство того, что наши отношения зашли в тупик не по нашей вине. Президент упустил шанс доказать, что он реально действующий политик, а не президент при Камале Харрис (вице-президент США)», – добавил вице-спикер Госдумы.

При этом Толстой подчеркнул, что сам факт подобного высказывания Байдена – следствие неверной тактики РФ. «Есть наша общая вина в том, что кто-то вообще позволяет себе такие высказывания. Мы слишком мягкие, слишком добрые, слишком русские – мы подставляем вторую щеку, когда нас бьют. Мы все еще пытаемся кому -то понравиться. Думаем, что скажут эти «цивилизованные страны про нас». А нас продолжают хлестать по щекам. То же самое продолжается и на площадках парламентской генассамблеи Европы. Мы платим огромные деньги за участие, и занимаемся тем, что против 30 стран отстаиваем наши интересы», – констатировал он.

Вице-спикер Госдумы считает, что Россия должна уважать себя и концентрироваться на решении внутренних вопросов. «Мы должны начать уважать себя сами, наши ценности, которые в корне отличаются от западных, и наше понимание будущего Великой России. Разве мы сами себя уважаем, когда наша элита хохочет над скрепами, крупный бизнес, поделив предварительно ресурсы, выводит миллиарды долларов из страны? Можем ли мы себя уважать, когда вопрос о рождении ребенка может поставить семью на грань выживания?» – пояснил Толстой.

Напомним, на прошлой неделе президент США в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также глава Белого дома дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В минувшую пятницу, 18 марта, президент РФ ответил на слова американского президента детской поговоркой «кто обзывается, тот сам так называется», подчеркнув, что в этих словах есть глубокий смысл. Также Путин предложил Байдену провести телефонный разговор в прямом эфире, но представитель Белого дома заявила, что лидер США очень занят.

Стоит отметить, что в начале марта Толстой заявил, что Россия готова к тому, что ее членство в Совете Европы будет приостановлено из-за отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека по делу оппозиционера Алексея Навального.

Москва, Александра Быстрицкая

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