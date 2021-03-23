«Передел алкогольного рынка»: Госдума поддержала создание реестра пивоваров

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа думская оппозиция предположила, что речь может идти о процессе по «переделу рынка».

Согласно проекту закона, планируется ввести реестр пивоваренных предприятий, а также снизить порог мощности производства, при которой разрешается работать без счетчиков, до 100 000 декалитров в год. Как пояснил депутат Ильдар Гильмутдинов, документ направлен на повышение легальности рынка и контроля за производством.

«На пивоваренном рынке появляются организации, подключенные к сети ЕГАИС, по факту, являющиеся организациями-однодневками, через которые вводится в оборот продукция, производимая по неизвестным адресами производства», – пояснил он.

По словам парламентария, сегодня в России есть 1852 организация, связанная с пивоварением, каждый год их число увеличивается более чем на 100.

Гильмутдинов также обратил внимание, что документ предполагает переходный период для пивоваренных компаний до 2024 года.

В то же время депутат от КПРФ Николай Коломейцев отметил, что документ вызывает много вопросов. «У некоторых экспертов есть предположение, что закон направлен на убиение малого и среднего бизнеса. Почему? Данный законопроект через материальные затраты заставит их закрыться. Кроме этого, так долго и мучительно создавалась система ЕГАИС, на которую потрачено 15 млрд бюджетных денег – на инвалидов жалко, а на это потратили – и нам с этой трибуны рассказывали, что ЕГАИС показывает все – в одном месте», – подчеркнул он.

При этом парламентарий дал понять, что алкогольный рынок находится под жестким контролем. «Если кто-то не знает или притворяется, что не знает – нет ни одного алкоголепроизводящего завода, у которого нет патрона в правоохранительных органах. Ни одна фура, ни одна маленькая «газель» не проедет по дороге даже с правильными накладными без сопровождения. Это известно всем. Поэтому вы либо говорите, для чего вы это делаете, либо не наводите тень на плетень», – заявил он.

«Мне кажется, что либо система ЕГАИС не работает, либо алкогольрегулирование решило в очередной раз поделить рынок и добить малый и средний бизнес», – заключил Коломейцев.

В тоге документ был принят 359 голосами «за».

Стоит отметить, что в Госдуму также внесен законопроект о взимании пошлины за включение компаний в данный реестр. В нем предлагается брать с компании 10 000 рублей за включение в реестр и 5000 рублей – за внесение в запись изменений.

Напомним, с инициативой введения реестра выступил минфин РФ. Минэкономразвития не поддержало идею, заявив, что это решение аналогично порядку лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Разрешительный порядок включения в реестр увеличит административную нагрузку на предприятия и повлечет дополнительные издержки для предпринимателей, и в первую очередь для малых и средних. Союз российских пивоваров также выступал против отдельных жестких положений законопроекта и попросил его доработать.

Москва, Александра Быстрицкая

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