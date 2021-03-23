Устранение «неугодных»: новые поправки к закону об информации пугают думскую оппозицию

Госдума готовится рассмотреть в первом чтении очередные поправки к закону об информации, которые позволят в досудебном порядке удалять информацию из Интернета. Как опасается лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, эта мера может быть использована для устранения «неугодных» участников предвыборной гонки.

Об этом политик заявил сегодня, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Очередной законопроект о внесении изменений в закон «Об информации». Классическая ситуация, когда благими намерениями, с нашей точки зрения, устлана дорога известно куда. Вроде бы нормально – решению прокуратуры устранять недостоверную информацию, в том числе, обвиняющую кого-то в преступлениях, из Интернета в досудебном порядке. Но нас есть серьёзные подозрения, что будет направлено на неугодных участников избирательной кампании, наша фракция в первом чтении будет голосовать против», – заявил Миронов.

Напомним, соответствующий законопроект включен в примерную программу решением Совета Госдумы на март 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.03.21

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