Дело пензенского губернатора: арестован глава группы фармацевтических компаний «Биотэк»

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток арестованному ранее за мздоимство губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным РИА «Новости», решение было принято со второй попытки.

Ходатайство об аресте Шпигеля поступило накануне, но обвиняемому стало плохо в зале суда – его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи. Заседание отложили, сегодня бизнесмена отпустили из больницы, и конвойный полк полиции привез его в суд, отмечает агентство.

Остальные пять фигурантов, включая Белозерцева, уже арестованы.

Следственный комитет предъявил обвинение Белозерцеву, Шпигелю и его супруге Евгении, а также директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также заместитель руководителя представительства региона при правительстве РФ Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании «Фармация» взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

По версии СКР, деньги и ценности передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.03.21

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