Пензенскому губернатору предъявлено обвинение во взятках. Его проверят на причастность к другим преступлениям

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, задержанному по подозрению во взяточничестве, и еще пяти его предполагаемым соучастникам, сообщает СКР. По данным СМИ, никто из них вину не признал. Тем временем в деле Белозерцева могут появиться новые эпизоды, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Белозерцева задержали накануне и этапировали в Москву. Сейчас он, по информации ряда информагентств, находится в изоляторе временного содержания на Петровке. В понедельник Басманный суд может рассмотреть ходатайство о его заключении под стражу.

По версии следствия, пензенский губернатор с января по сентябрь 2020 года получил от бывшего сенатора, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки в виде автомобиля Mercedes, дорогих часов и денег в размере более 31 млн рублей. Взятки передавались за лоббирование интересов группы компаний «Биотэк» при заключении госконтрактов в сфере здравоохранения. Шпигель, бывший продюсер и тесть певца Николая Баскова, также был задержан.

По данным источников «Коммерсанта», во время обысков у губернатора нашли и изъяли около 500 млн рублей наличными в разной валюте.

По делу о коррупции также проходят два сотрудника представительства Пензенской области при правительстве России – замруководителя московского представительства региона Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. Они также задержаны. Их подозревают в посредничестве в передаче взяток.

Всем шести фигурантам дела уже предъявлено обвинение. «В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве), – говорится в сообщении СКР.

Взятки передавались «за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», отметили в СКР.

Следствие направило ходатайства в суд об аресте всех шестерых обвиняемых.

Между тем, по данным информагентств, никто из фигурантов дела вину не признает. По словам источника ТАСС, Белозерцев отрицает вину. «Никто из шести фигурантов дела ее не признал», – сообщил собеседник агентства.

По словам источника «Интерфакса», одному из подозреваемых Борису Шпигелю в изолятор несколько раз вызывали скорую помощь из-за состояния здоровья. Бизнесмен жалуется на боли в сердце и давление, уточнил он.

Между тем, в деле Белозерцева могут появиться новые эпизоды преступной деятельности. Следователи тщательно изучат деятельность пензенского губернатора на предмет его возможной причастности к другим преступлениям, в связи с чем в отношении Белозерцева могут возбудить новые уголовные дела, сообщил источник ТАСС. После ревизии деятельности губернатора «могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды», рассказал собеседник агентства.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК РФ сообщила, что следствие проверяет Белозерцева на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд рублей.

По словам собеседника газеты, следователи решили проверить всю финансово-хозяйственную деятельность Белозерцева с 2015 года. С момента вступления главы региона в должность Счетная палата обнаружила множество злоупотреблений в госучреждениях и ведомствах Пензенской области. Речь идет о сумме 2,9 млрд рублей.

«В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах. Самые серьезные – более чем на 1,5 миллиарда рублей были обнаружены при реализации федеральных целевых программ», – рассказал источник источник.

В частности, по его словам, фонд капремонта потратил 69 млн рублей на ремонт исправных лифтов, которые не признавали аварийными. Также в департаменте ЖКХ в 2017 году выявили незаконные изменения условий договоров на ремонт дорог, за счет чего произошло завышение расходов почти на 25 млн рублей, добавил источник. «Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования», – констатировал он, допустив появление в деле эпизодов превышения должностных полномочий и злоупотребления ими или халатности (ст. 286, 285 или 293 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

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