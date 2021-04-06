Экс-губернатор Белозерцев подтвердил получение 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля

Обвиняемый во взяточничестве экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. Бывший чиновник утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника на заседании суда по жалобе на арест Белозерцева, передает ТАСС.

Представитель защиты также сообщил, что автомобиль Mercedes, ставший, по версии следствия, частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании «Биотэк», возглавляемой Шпигелем. По его словам, машина официально является собственностью «Биотэка» и находится в лизинге.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ «Биотэку» при заключении госконтрактов в сфере здравоохранения. При обыске у губернатора нашли около 500 млн рублей. Всего по делу проходит шесть человек, всем им предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу.

23 марта президент России Владимир Путин освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия. Врио главы Пензенской области указом главы государства от 26 марта был назначен сенатор от регионального парламента 47-летний Олег Мельниченко.

Москва, Наталья Петрова

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