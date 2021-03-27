Пензенская область обрела врио губернатора – Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин вечером в пятницу назначил врио губернатора Пензенской области. Им стал сенатор от регионального парламента 47-летний Олег Мельниченко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства провел онлайн-встречу с Мельниченко, в ходе которой подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. «Вы понимаете, что для того чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области. Хочу пожелать вам успехов», – обратился президент к Мельниченко.

Врио главы региона будет представлен в Пензе в субботу, 27 марта. Мельниченко уже заявил, что собирается идти на выборы главы области. А пока, по его словам, он займется формированием своей команды и сосредоточится на социально-экономическом развитии региона, передает РИА «Новости».

Ранее источники СМИ называли сенатора наиболее вероятным кандидатом на место врио главы Пензенской области.

Мельниченко – глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Вся его политическая карьера связана с Пензенской областью. С 2006 года он работал в правительстве региона на разных должностях. В сентябре 2017 года Мельниченко был избран депутатом регионального заксобрания от «Единой России» и тогда же его делегировали в Совет Федерации.

По данным СМИ, политик окончил «школу губернаторов» – программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенную в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Прежний руководитель региона Иван Белозерцев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, был освобожден от должности в связи с утратой доверия указом президента РФ от 23 марта. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление преимуществ «Биотэку» при заключении госконтрактов в сфере здравоохранения. Всего по делу проходит шесть человек, всем им предъявлено обвинение, по решению суда они заключены под стражу.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.21

Украина вступит в войну с РФ в случае ядерного конфликта между НАТО и Россией. / «Европа ропщет не потому, что любит Россию или Путина»: эксперт назвал главный просчет политики Москвы в отношении США. / Путин не придёт, если быстро забудем русский язык – глава Совбеза Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»