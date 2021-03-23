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Вторник, 23 марта 2021, 23:05 мск

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«В связи с утратой доверия»: Путин отправил в отставку арестованного губернатора

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», – говорится в указе, который вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сегодня Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.03.21

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