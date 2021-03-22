Суд отправил под арест губернатора Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиненный во взяточничестве в особо крупном размере, арестован на два месяца. Глава региона пробудет под стражей как минимум до 20 мая. Такое решение принял Басманный суд Москвы, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу суда.

Пензенскому губернатору предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму в 31 млн рублей за предоставление преимуществ фармкомпании «Биотэк» при заключении госконтрактов в сфере здравоохранения. Однако Белозерцев отрицает свою вину.

Главу Пензенской области задержали в воскресенье, 21 марта, и этапировали в Москву. Всего в деле фигурируют шесть человек, в том числе экс-сенатор, глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпилель, его супруга, директор ОАО «Фармация» Антон Колоскову, замруководителя представительства региона при правительстве РФ Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. Им предъявлены обвинения в даче или получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. По данным СМИ, никто из них не признал вину. Следователи попросили суд арестовать всех шестерых.

Тем временем в Кремле допустили отставку пензенского губернатора в связи с утратой доверия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, глава государства получал соответствующие доклады по задержанию Белозерцева. «Что касается сути обвинений – это дело правоохранительных органов. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать», – заявил Песков журналистам.

Москва, Наталья Петрова

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