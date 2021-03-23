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Вторник, 23 марта 2021, 09:28 мск

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СМИ: следствие попросит арестовать имущество пензенского губернатора

Следствие по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, собирается попросить суд арестовать его имущество. Речь идет об автомобилях, счетах, недвижимости, дорогих часах и деньгах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, арест на имущество пензенского губернатора может быть наложен в качестве обеспечительной меры. Источник напомнил, что статья о получении взятки в особо крупном размере, помимо лишения свободы, предусматривает наказание в виде штрафа, кратного сумме взятки.

Главу Пензенской области задержали в воскресенье, 21 марта, и перевезли в Москву. Всего в деле о коррупции фигурируют шесть человек, среди них экс-сенатор, глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпилель, его супруга, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, замруководителя представительства региона при правительстве РФ Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков. Им предъявлены обвинения в даче или получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. По данным СМИ, никто из них не признал вину.

Накануне Басманный суд заключил Белозерцева и еще четырех подозреваемых под стражу на два месяца. Бывший сенатор Борис Шпигель был увезен из суда на скорой помощи из-за ухудшения состояния здоровья. Судебное заседание о мере пресечения Шпигелю отложили на 23 марта.

По версии следствия, пензенский губернатор с января по сентябрь 2020 года получил от Бориса Шпигеля, его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки в виде автомобиля Mercedes, дорогих часов и денег в размере более 31 млн рублей. Взятки передавались за то, чтобы глава региона обеспечивал приоритет «Биотэку» при заключении госконтрактов в сфере здравоохранения.

Во время обысков у губернатора нашли и изъяли около 500 млн рублей наличными в разной валюте.

Москва, Наталья Петрова

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