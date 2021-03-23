Главные интриги выборов в Госдуму: результат партии власти, борьба за третье место и «темные лошадки»

Главными интригами предстоящей избирательной кампании в Госдуму будут результат «Единой России», кому достанется третье место по итогам голосования и появятся ли новички в нижней палате российского парламента. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава прокремлевского Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин сегодня на пресс-конференции в Москве, где были представлены результаты последнего исследования Фонда.

«Интриг несколько. Результат «Единой России», кто окажется на третьем призовом месте и прорвется ли кто-то в Госдуму по партийным спискам, разбавит ли нашу парламентскую четверку, которая как монолит несколько циклов демонстрирует твердость политического ландшафта», – считает эксперт.

По его оценке, события накануне выборов окажут огромное значение для мотивации избирателей. «Не просто обещания, не то, что будет сделано завтра или через три года, а то, что было сделано за период кампании. Те партии, которые имеют такую инфраструктуру, такое представительство в различных органах власти, которые позволяют им демонстрировать реальные шаги по улучшению жизни граждан в течение этих шести месяцев, – они конечно получают серьезные преимущества», – полагает Костин.

В «высшую лигу» политолог отнес партии, уже представленные в Госдуме. «Высшая лига понятна. Ее составили парламентские партии. Отдельно остановлюсь на «Справедливой России», которая сейчас показывает для себя лучшие за последние 7 лет стартовые позиции. Это безусловно результат объединения с «Патриотами» и «За Правду». И есть неплохой потенциал, чтобы эти показатели наращивать», – прогнозирует эксперт.

Партийный рейтинг в «высшей лиге», по результатам исследования ФоРГО, возглавляет «Единая Россия», которая на сегодняшний день имеет наилучшие стартовые позиции. «Я думаю, 54% это задача максимум для «ЕР». Но, тем не менее, результат в диапазоне от 42 до 47% вполне ожидаем. КПРФ устояла на втором месте, но, тем не менее, судьба этих выборов во многом будет решаться в одномандатных округах, и здесь, конечно, коммунистам будет непросто, по крайней мере, если мы смотрим на одномандатные округа на предыдущих ЕДГ. По ЛДПР стартовый рейтинг хороший, потенциал лидера партии и главного ее электорального локомотива, – прекрасные, которые позволяют вокруг него построить избирательную кампанию. Но вряд ли на этих выборах ЛДПР так близко приблизится в КПРФ, как это получилось в 16 году», – пояснил Костин.

Согласно результатам исследования ФоРГО, в «первую лигу» вошли партии, имеющие думскую лицензию, получившие представительство в региональных законодательных органах. «Вторая лига» – это партии, представленные в муниципалитетах, или чьи кандидаты выигрывали выборы в Законодательные собрания.

Отдельно в исследовании выделена «буферная зона». «Это те партии из первой лиги, которые, как мы считаем, могут побороться за результат больше 3%. Может кому-то из этих партий удастся преодолеть 5%. Я думаю, это главная интрига, появится ли у нас пятая парламентская партия или нет», – отметил Костин.

В «буферной зоне» оказалась «Партия пенсионеров за социальную справедливость». По результатам исследования, у нее понятная аудитория и текущие рейтинги в 4%, сколько имела в 2016 году за полгода до выборов «Справедливая Россия».

«Партия Яблоко. Наличие политиков, которые формулируют уникальные электоральные предложения для тех, кто хочет партию демократическую. Здесь с ними борется партия «Новые люди». По формальному признаку они в «буферную зону» не попадают, но у них есть ресурсная база, и у них есть политики, которые в ходе последнего Единого дня голосования показали, что они могут добиваться результата в острой конкурентной борьбе», – уточнил эксперт.

Вместе с тем в «буферной зоне» оказалась также партия «Зеленая альтернатива». «Мы долго спорили включать или не включать, потому что рейтинги достаточно невысокие, но... В России пока не появилось своих «зеленых», «Яблоко» себя позиционировало как экологическая партия, но, тем не менее, интерес к этой теме, проблематика, связанная с экологией, волнуют. И это может помочь «Зеленой альтернативе». Хотя конечно, многое будет зависеть от ресурсной базы и от умения выстроить кампанию», – подытожил Костин.

Москва, Мария Соколова

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