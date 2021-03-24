«Большая четверка» и новички: эксперт оценил расклад сил накануне выборов в Госдуму

По итогам сентябрьских выборов в Госдуму «большая четверка» партий имеет высокие шансы сохранить свои позиции, но при этом в нижней палате парламента возможно появление новичков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов накануне на пресс-конференции в Москве, где представил доклад по оценке политических партий.

«Если говорить о прогнозах, то безусловно «большая четверка» остается большой четверкой, а вот это 0,5 в партийной системе, там имеет смысл наблюдать за «Новыми людьми», за «Пенсионерам и за социальную справедливость», – считает эксперт.

При подготовке прогнозов ЭИСИ опирается на собственную систему оценки. «Мы оцениваем политические партии как компании, которые торгуют на бирже и немножко по-другому оцениваем тенденции. Оцениваем шансы, смотрим на риски и смотрим на то, что партии делают здесь и сейчас», – пояснил Кузнецов.

В «большой четверке» парламентских партий, по прогнозам ЭИСИ, лидером на предстоящих выборах остается «Единая Россия». «Что создает дополнительные шансы и преимущества «Единой России», позволяет ей уверенно смотреть в будущее? Это, во-первых, усиливающееся внешнее давление на РФ создает патриотическое настроение – на нас давят, а мы становимся все крепче и крепче. Кроме того, «ЕР» начала процесс подготовки праймериз, начала вместе с очень хорошо зарекомендовавшим себя волонтерским движением «Вместе». Это тоже большой шаг в плюс, может, пока не рейтинговый, но в перспективе рейтинговый. Вообще, «Единая Россия» выглядит сильнее, в том числе потому, что другие партии выглядят практически никак, по большому счету. Остальные хуже», – пояснил Кузнецов.

Тем не менее, по его мнению, «Справедливая Россия» удачно подошла к выборному периоду, объединившись с партиями «За правду» и «Патриоты России». «Это хорошее начало избирательной кампании. Очень важно, как они будут реализовывать этот свой потенциал. В целом, претензия «Справедливой России» на то, чтобы объединить левые патриотические силы, выглядит достаточно убедительно, но очень много зависит от того, что они будут делать», – сказал эксперт.

Оценивая шансы ЛДПР, Кузнецов отметил, что внешняя угроза России и для них может стать преимуществом. «ЛДПР опять же пожинает свои плоды от усиления внешнего давления и роста патриотических настроений. Это традиционно так. Жириновский, пусть и не на пике своей спортивной формы, но очень играет на своем уровне. Ну и еще один момент, который заставляет немножко смотреть на перспективу ЛДПР с большим оптимизмом, – это то, что тяжелую зиму губернатор Дегтярев в Хабаровске пережил, никаких ощутимых провалов или какого-то сверхнегатива этой зимой не произошло. И по этому поводу сторонники ЛДПР и по всей стране, и в Хабаровском крае могут немножко успокоиться и расслабиться», – подытожил Кузнецов.

Что касается четвертого участника «высшей лиги» – КПРФ, то, по мнению эксперта, у них ситуация похуже. «Мы видим, что КПРФ раздирают внутренние скандалы. Мы видим, что в руководстве партии борются разные группы. Мы видим, что из партийного актива выходят яркие политики вроде Шевченко, который покинул пост главы фракции во Владимирской областной думе и заявил о прекращении сотрудничества с КПРФ. Мы видим, что если на перспективы «Справедливой России» по организации лево-патриотического фронта можно смотреть с надеждой и оптимизмом, то вряд ли Геннадию Зюганову уже в двадцать пятый раз удастся войти в речку народно-патриотического союза. Попытаются они неизбежно», – прогнозирует Кузнецов.

Среди возможных претендентов на попадание в Госдуму, по его оценке, пока лучше всех выглядит партия «Новые люди». «Я достаточно активно езжу по стране и вижу, что партийную наружную рекламу только «Новые люди» и развесили. Причем, они ее развесили не просто так – вот мы, новые люди, а с привлечением внимания людей к своим партийным проектам вовлечения избирателей, разного рода сбора предложений, сбора имен, сбора фамилий. Это всегда хорошо, это всегда привлекает, потому что запрос в нашей партийной четырех с половиной модели, запрос, чтоб эти 0,5 выросли в полноценную единицу, он безусловно существует», – считает эксперт.

«Партия Пенсионеров и за социальную справедливость» благодаря своему уникальному неймингу обладает серьезным электоральным потенциалом, но и слово «Новые люди» не самое плохое, во-первых. А во-вторых, как поработаешь, то и получишь. Что же касается других партий второго плана, буферного, «Яблока», то я не вижу никакой активности, кроме традиционного передела, так сказать, расколов по разного рода линиям в либеральном лагере. Сегодня они размежуются с Навальным: вычищают его сторонников, а сторонники Навального проклинают «Яблоко». Все это воздух на этом фланге не очень озонирует», – подытожил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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