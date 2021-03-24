«Ни роста доходов, ни свободы»: в Госдуме снова обрушились с критикой на правительство РФ

Россияне ждут от правительства РФ решения экономических и социальных проблем. Однако, как считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, кабинет министров и нижняя палата парламента только штампуют, «как горячие пирожки», ограничительные меры на фоне повышения цен и фактического отсутствия роста доходов. Об этом она заявила на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Скоро состоится отчет правительства РФ в Госдуме. Сейчас министры приходят в каждый профильный комитет и рассказывают о работе правительства…Что ждут люди от правительства? Во-первых, остановки роста цен. Но на сегодняшний день ситуация не меняется. Особенно это касается роста цен на топливо – с начала года он составил 12,3%. Цифра ужасающая, потому что рост цен на топливо влечет за собой и рост цен на продукты, товары народного потребления», – подчеркнула Ганзя.

По ее словам, развитие событий показывает, что демпфирующий механизм не срабатывает. «Мы понимаем, что аппетиты нефтяников будут подрастать», – отметила коммунист.

«Что еще страна ждет от правительства? Ждет роста доходов. Но если мы посмотрим январь 2020 и январь 2021-го, то рост составит 0,1%. Это смешно, это не рост, а статистическая погрешность», – пояснила депутат.

При этом Ганзя раскритиковала планы на использование Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Нам нужно вливать в экономику средства. Прежде всего, средства ФНБ. Дело в том, что правительство предложило недавно средства ФНБ направлять на кредитование экспорта. Что это значит? Дружественным странам предоставлять кредиты на приобретение товаров российского производства. Но мы знаем, что несколько лет подряд мы прощаем кредиты странам, которые давал еще СССР. Какова платежеспособность этих дружественных стран… Кстати, их не назвали, мы не знаем. А эти деньги ФНБ, которые должны работать на экономику нашей страны, почему-то предлагается отдать дружественным странам. Я считаю, что это недопустимо», – заявила парламентарий.

Ганзя также подчеркнула, что «правительство и Госдума, как горячие пирожки, продолжают стряпать законопроекты, которые ограничивают права наших граждан на свободное выражение мнения и ужесточают административную и уголовную ответственность».

«Сегодня будем рассматривать законопроект, который регулирует ограничений доступа к недостоверной информации. В нем прописано, какая информация недостоверная и как будет ограничиваться. Но «недостоверной информацией» может быть и та, где критикуется наше правительство», – пояснила депутат.

По ее мнению, не совсем понятны и предложенные поправки, которые расширяют перечень граждан, которые получают госзащиту. «Если человек просто работает в Росгвардии, он получает государственную защиту. От чего? От пластиковых стаканчиков? <...> И есть закон, который будет приниматься в третьем чтении, которой устанавливает требования к кандидатам в депутаты Госдумы. Там прописаны положения, их 16, по которым кандидат не может участвовать – если он неоднократно принимал участие в незаконных митингах, шествиях и так далее. Такие законопроекты ограничивают наше право на свободное выражение мнения», – заключила Ганзя.

Москва, Александра Быстрицкая

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