Постковидная повестка и игры в Cети: чем будут интересны выборы в Госдуму

Главными темами предстоящей избирательной кампании в России станут перспективы развития – что будет со страной и с отдельной семьей после COVID. Такое мнение высказал директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев накануне на пресс-конференции в Москве.

«Ковидная повестка точно уже не интересна избирателю и, соответственно, тот, кто будет продолжать эту логику наращивать, скорей всего, будет наталкиваться на внутреннее непринятие избирателями. Огромный запрос на постковидную повестку – что будет происходить со страной, что будет происходить с моим субъектом, с моим городом, с моей семьей. Вот этот образ будущего, вот эти все элементы того, что нам нужно предпринять всем вместе, чтобы это все принесло позитивные результаты», – пояснил эксперт.

По его оценке, в постковидной теме главные предложения будут от «Единой России». «Просто в силу того, что эта партия собирает и экспертов, и специалистов, и может очень эффективно быстро найти, скажем так, ресурсы, чтобы это сделать, реализовать и уже принести избирателям даже внутри этого короткого оставшегося полугодия реальные изменения», – считает Алиев.

Не оспаривая первое место в «большой четверке» уже представленных в Госдуме партий, эксперт назвал главной интригой предстоящих выборов вторую позицию. «Что будет со вторым местом, это в крайней степени интересно. Объединившаяся «Справедливая Россия» говорит об этом на всех площадках, но давайте подождем… Сам эффект объединения дал, безусловно, интерес к этому партийному объединению, небольшой взлет их электоральных рейтингов, но пока это все. Поэтому очень ждем, прямо с нетерпением, что же содержательного они там дадут, следующий шаг. Мы помним все кампании последних циклов, когда как раз борьба за второе место между ЛДПР и коммунистами – это прямо была у них личная вендетта. Сейчас вот здесь явно есть другой как бы расклад», – пояснил эксперт.

Что касается малых партий из так называемой «буферной зоны», то, по мнению Алиева, и там есть, за чем наблюдать с интересом. По данным исследований ЭИСИ, Россию ждет первая электоральная кампания, где значение Интернета будет наравне, а где-то даже превысит традиционные медиа.

«Это точно будет первая кампания, где Интернет будет сопоставимо играть. И здесь есть некоторый гандикап у таких партий, как «Новые люди». Они очень умеют играть в Интернете, они привлекают специалистов с этого рынка. Даже не специалистов, которые там умеют быстро работать на компьютере, а идеологически близких участников разных», – отметил политолог, ссылаясь на исследование ЭИСИ.

По его данным, Интернет-кампанию будут выстраивать другие малые партии, в числе которых «Зеленая альтернатива». «В отличие, например, от «Партии пенсионеров», которые едут на своем очень выигрышном нейминге, но в Интернет опять же идут с малой дозой. Будет очень интересно наблюдать, кто в Интернете кого поборет – кит слона, или слон кита», – рассуждает эксперт.

Алиев не согласился с мнением некоторых политологов, что выборы в этом году будут неинтересны. «Это обычная практика, подавляющее большинство избирателей вспоминают, что у них выборы, когда идет тотальная агитация, за месяц. Поэтому сейчас говорить о том, что неинтересно, – это примерно сказать, что летом снега точно не будет… 39 избирательных кампаний только в Заксобрание, они как правило, вскрывают огромный объем информационного потока. Сейчас все кандидаты в той или иной степени будут себя представлять, это все равно родит значительное, скажем так, давление на тех людей, кто будет эту информацию так или иначе воспринимать. Нас ждет интересная содержательная кампания со множеством разных больших и малых интриг», – подытожил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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