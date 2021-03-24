«Они будут заставлять нас открывать границы»: Госдума одобрила вступление РФ в международную организацию по миграции

Сегодня Государственная дума ратифицировала устав Международной организации по миграции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентская оппозиция предупредила об опасности утраты части суверенитета в связи с таким решением.

Представляя документ депутатам, заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов отметил, что вступление России в организацию позволит укрепить международный статус в сфере регулирования миграции. «Позиция России в миграционной сфере очень привлекательна и интересна для международного сообщества. Наше вступление сейчас создает серьезную международную площадку. Для России сейчас нужно иметь площадку, где мы можем высказывать свое мнение», – сказал он.

В ходе обсуждения депутат от ЛДПР Антон Морозов сообщил, что его фракция поддержит инициативу «с учетом того, что она исходит от президента», однако, выразил опасение, что ратификация устава повлечет для России больше ограничений, чем возможностей.

«Мы 30 лет являемся наблюдателями и имеем возможность принанимать международные практики по регулированию миграционной политики. При этом у нас нет обязательств. Не бывает так, что, вступая в международную организацию, мы не жертвовали частью своего национального суверенитета. мы будем испытывать определенное давление и призывы к тому, чтобы РФ следовала определенным правилам и стандартам. Негативная практиках у нас уже есть в других международных организациях. Это и Совет Европы, и Международный Олимпийский комитет, МВФ, ВТО и прочие организации, куда мы платим большие членские взносы, а подходы к нам довольно агрессивные», – заявил Морозов.

При этом парламентарий отметил, что в России и так есть проблемы с мигрантами. «Они заполонили не только столицы, но и малые города. Они вытесняют наших граждан с рынка за счет того, что находятся в более уязвимом положении и недобросовестные работодатели ими манипулируют. Во время коронавируса у нас границы были закрыты. Если мы вступим в организацию, они будут заставлять нас открывать границы и принимать большее количество мигрантов», – выразил опасение он.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о дефиците строителей. После этого минстрой попросил правительство разрешить точечный въезд трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на стройки крупных застройщиков.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран СНГ, на российские стройки. В конце января глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что ведомство запустило этот механизм.

Напомним, Международная организация по миграции – является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся в миграционной проблематике. В этой организации состоит 173 государства, еще 8 – имеют статус наблюдателя.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 24.03.21

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