Приговор без суда: Госдума одобрила законопроект о «юридической расправе» в Интернете

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении очередные поправки к закону об информации, которые позволят в досудебном порядке удалять информацию из Интернета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция назвала документ «внесудебное-юридической расправой», которая закрепляет за провайдерами роль «палачей».

Представляя нововведение, депутат Госдумы от «ЕР» Сергей Боярский пояснил, что «законопроект призван создать инструмент для защиты прав граждан в сети Интернет в части возможной оперативной реакции на распространяющиеся сведения о якобы совершенных преступлениях – по сути, клеветнические сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию».

«Сейчас можно только в суде долго и упорно защищать свои права, что со скоростью распространения информации в Интернете никак не вяжется. Потом уже никому не интересно, что выходит опровержение, но ее молниеносность играет ключевую роль», – уточнил парламентарий.

По его словам, документ предполагает внесудебный порядок ограничения доступа к Интернет-ресурсам. «Выглядеть это будет примерно следующим образом: гражданин, увидев порочащие сведения, может обратить в прокуратуру субъекта с фиксацией и доказательствами непричастности. Прокуратура в 10-дневный срок ведет проверку и обращается в Генпрокуратуру, которая в течение 5 дней выносит решение», – отметил «единоросс».

Между тем представители думской оппозиции раскритиковали такие нововведения. В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный счел документ ударом по свободе слова. «Цензура в РФ запрещена на уровне Конституции. Введение еще одного механизма досудебной блокировки информации хорошая почва избирательно заблокировать информацию. Прокурор области, тем более, генпрокурор не сможет разобраться в тысячах обращений, которые будут приходить», – констатировал он.

Депутат из «Справедливой России» Дмитрий Ионин назвал законопроект «внесудебной юридической расправой». «Многим знаком этот термин. К сожалению, он ассоциируется в истории нашей страны с судами-тройками. У нас третье десятилетие 21 века, а мы рассматриваем в Госдуме законопроект, который предлагает суд-тройку, в составе прокурора, генпрокурора и представителя Роскомнадзора, которые будут выносить приговоры без суда. А палачом будет выступать провайдер», – заявил Ионин.

Как сообщал «Новый день», накануне лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также выразил опасение, что эта мера может быть использована для устранения «неугодных» участников предвыборной гонки.

«Очередной законопроект о внесении изменений в закон «Об информации». Классическая ситуация, когда благими намерениями, с нашей точки зрения, устлана дорога известно куда. Вроде бы нормально – по решению прокуратуры устранять недостоверную информацию, в том числе обвиняющую кого-то в преступления, из Интернета в досудебном порядке. Но нас есть серьёзные подозрения, что будет направлено на неугодных участников избирательной кампании. Наша фракция в первом чтении будет голосовать против», – заявил Миронов.

Напомним, документ был внесен депутатами от «Единой России» Сергеем Боярским, Игорем Станкевичем и Андреем Альшевских, а также председателем комитета Госдумы по делам национальностей, депутатом от «Справедливой России» Валерием Газзаевым.

Москва, Александра Быстрицкая

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