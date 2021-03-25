Москве задержан еще один член банды Басаева: участвовал в нападении на десантников

В Москве задержан член банды Шамиля Басаева Герман Арбинин. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в соучастии в нападении на псковских десантников в 2000 году.

В ведомстве уточнили, что Арбинин подозревается в совершении преступлений по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ («Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих»). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливается его роль и конкретные действия в ходе нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

Напомним, с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников отбивали атаки от 700 (по версии террористов) до 2500 (по версии Минобороны) членов бандформирований, которые пытались прорваться из окружения в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики.

Бой начался около полудня 29 февраля, к пяти утра 1 марта боевики заняли высоту 776, где перед этим держала оборону 6-й рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Из 90 человек личного состава подразделения выжили лишь шестеро, причем только трое из них оставались в строю до конца боя за высоту.

В 2017 году десантникам был открыт памятник.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.03.21

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