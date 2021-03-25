Обновленная Госдума-2021: Володин останется спикером после выборов

Госдума сохранит руководящий состав в новом созыве в случае переизбрания его участников в сентябре, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Сообщается, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин получил карт-бланш на формирование костяка Совета Думы и в случае избрания на своих постах, скорее всего, останутся председатель, его заместители и большинство глав комитетов.

В то же время близкий к руководству «Единой России» источник считает, что окончательный расклад будет зависеть от итогов выборов и самих партий, так как в решении вопроса о руководящих думских постах задействовано много игроков.

По данным собеседника издания, близкого к администрации президента РФ, у Володина есть квота на «проведение» в Думу около 30 человек. Однако источник «Ъ», близкий к руководству «ЕР», полагает, что 30 депутатов – это слишком большая квота для спикера и, скорее всего, речь может идти о традиционных 10-15 парламентариях.

В решении вопроса о будущем того или иного кандидата обычно участвуют администрация президента, федеральное руководство «ЕР» и губернаторский корпус, сообщал ранее РБК со ссылкой на свой источник. По его словам, кандидатуры глав комитетов – это не тема спикера, они согласовываются с администрацией президента и правительством. Кроме того, надо учитывать, что на распределение комитетов между фракциями напрямую влияют итоги выборов, а кто их возглавит, и кто будет вице-спикерами, определяют сами партии, пояснил источник.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.03.21

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