«Очень странная и опасная политика»: ЕС пора отказаться от лидерства

Европейскому союзу пора отказаться от лидерства в вопросах прав человека: невозможно бесконечно учить других тому, что не получается у тебя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

«ЕС надо отказать от лидерства в вопросах прав человека и не закрывать глаза на имеющиеся на его территории сран-членов проблемы. Важно стремиться к выработке единых, без неких двойных стандартов подходов к право-человеческой области, которые подходят всем странам, уважая из культурные и цивилизационные особенности, традиции, разнообразие, собственный путь развития. Но при этом хотела бы еще раз подчеркнуть, невозможно бесконечно пытаться научить других тому, что не получается у тебя», – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России также обратила внимание на кризис, который разворачивается в Евросоюзе в области прав человека в последние годы. Это не только жесточайшее подавление инакомыслия в виде протестных настроений, в частности, против ограничительных мер в связи с пандемией.

«Это не только жесточайшее проявление инакомыслия путем блокировки или селекционной политики в отношении средств массовой информации. Это и совершенно недопустимое отношение, и ситуация в связи с массовой миграцией из африканского континента, из регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Это огромное количество проблем в сфере прав человека, в том числе связанных с расизмом, национализмом, с тенденциями жутчайшими – невозможно подобрать других слов – с тенденциями, связанными с неонацизмом. Это клубок проблем, которые не может никаким образом разрешить Евросоюз, и при этом пытается сделать вид, что этих проблем дома не видит, не замечает и бесконечно пытается чему-то научить другие страны, континенты и регионы. Так не бывает. Это странная, тупиковая, абсолютно бесперспективная и очень опасная политика», – заявила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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