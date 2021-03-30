В Госдуме намерены обратиться к правительству с просьбой сохранить коронавирусные льготы

В Госдуме заявили о необходимости сохранить антикризисные меры поддержки и дополнить их новыми, чтобы россияне не оказались перед угрозой обнищания. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов напомнил, что с 1 апреля прекратит действие часть введенных из-за коронавируса льгот, в том числе мера по реструктуризации кредитов граждан, существенно потерявших в доходах.

«Так называемый иммунитет для заемщиков теряет силу, граждане вновь попадают в беспощадные жернова ненасытной банковской системы, – пояснил политик, слова которого цитирует его пресс-служба. – Обращаю внимание, что «коронакризис» не разрешен, и доходы людей продолжают снижаться. Поэтому наша партия призывает правительство не бросать граждан «на съедение» банкам, продлить действие льгот для заемщиков и других антикризисных мер и после 1 апреля. Кроме того, необходимо возобновить меры поддержки, которые завершились еще раньше. И расширить антикризисный пакет».

Миронов напомнил, что год назад «справороссы» направили в правительство свой пакет предложений по поддержке граждан и бизнеса. «К сожалению, не все они были учтены. Например, введены отсрочки по арендным и налоговым платежам для бизнеса. Но ведь по этим счетам все равно придется платить, – констатировал политик. – Мы предлагали ввести масштабные налоговые каникулы для предприятий из пострадавших отраслей, вообще отменить часть платежей на время пандемии. Например, освободить бизнес от имущественного налога».

«Многие меры поддержки граждан также оказались слишком краткосрочными», – считает лидер «СР».

«Дополнительные пособия семьям с детьми действовали в апреле-июне, потом по решению президента добавили так называемые новогодние выплаты. Эти выплаты нужно было пролонгировать, как минимум, на весь период пандемии. А по-хорошему, делать их постоянными, – сказал Миронов. – Повышенные пособия по безработице прекратили выплачивать в октябре. Я убежден, что эту меру тоже нужно было продлевать».

По его оценке, повышенные выплаты – это помощь не только гражданам, но и экономике в целом. Таким образом, сохраняется покупательская способность, предотвращается рост бедности. С учетом рисков пандемии это особенно важно.

«Пандемия продолжается, а ее последствия могут растянуться на годы. Антикризисные меры поддержки нужно продлевать и расширять. Фракция «Справедливая Россия» будет поднимать этот вопрос в ходе предстоящего отчета премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме», – уточнил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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