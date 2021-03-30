Внешнеполитическая линия России выглядит спорно – эксперты об отношениях Москвы и Брюсселя

Отношения России и Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным дважды «пробили дно», но позиция Москвы в этой ситуации выглядит крайне спорной. Такое мнение, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов по внешней политике.

В частности, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов констатировал, что политические, экономические отношения и отношения в области науки и образования, культуры между Россией и странами ЕС находится на критически низком уровне. «В политическом плане нижняя точка была достигнута в октябре 2020 года, когда по факту Навального были введены «химические» санкции в отношении шести россиян и одного научно-исследовательского института. Со стороны России было заявлено о разрыве отношений. Вроде бы ЕС услышал. Ситуация стала нормализоваться, но после возвращения опального оппозиционера, [отношения] достигли второго дна», – сказал он.

Доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин согласился, что «дно» – лучшее определение взаимодействия Москвы и Брюсселя. «Министр иностранных дел Сергей Лавров прямо сказал, что отношений вообще нет», – напомнил он.

При этом эксперт обратил внимание, что Россия продолжает диалог на двусторонней основе с Германией, Францией, Бельгией и другими странами. «Под этим он имел ввиду не отношений с отдельными странами. Он говорил, что нет отношений с институтами ЕС», – пояснил Топорнин.

С его точки зрения, такая внешнеполитическая линия России выглядит крайне спорно. «Не знаю, с чем это связано, почему наш МИД устойчиво проводит такую двойственную линию в отношениях с ЕС. Почему-то он не замечает это мощное международное политико-экономической образование, которое фактически действует единым строем. Трансформация ЕС из экономического в политическое образование произошло еще с подписанием Австрийского договора с 1993 году – прошло уже 30 лет. По совокупному валовому доходу ЕС является вторым образованием после США, они превосходят Китай. ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером», – пояснил Топорнин.

«Я бы хотел, чтобы наши дипломаты не уходили от необходимости завязать взаимоотношения именно с институтами. Откровенно говоря, невозможно иметь хорошие отношения с Германией, Францией, Финляндией без хорошего взаимоотношения с институтами Евросоюза. Это связано», – подчеркнул он.

Старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко со своей стороны обратил внимание на инертность институтов ЕС и негибкую позицию, которую заняла евробюрократия. «ЕС по инерции продолжал произносить лозунги, создавать механизмы по защите прав человека, хотя единственное право, которое нужно было защищать – право на жизнь. Инерция – в непонимании, что делать в моменте, здорово повлияло на все», – сказал он.

В этой связи эксперт выразил уверенность, что Россия уже практически ничего не может сделать для улучшения отношений с Евросоюзом. «Если они при этом сохраняют желание разговорить с Россией свысока, менторским языком, давать поучения, возникает вопрос, а чему они могут научить? Какие рекомендации они могут нам дать?» – возмутился он.

«Выйдем из ситуации, будем выяснять, у кого идеология сильнее, перспективнее. Я не вижу с нашей стороны еще резервов, чтобы помочь ЕС трезво смотреть на сегодняшнюю реальность», – заключил Оленченко.

Как сообщал «Новый День», ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия занимает «слишком мягкую позицию» во внешней политике. «Мы слишком мягкие, слишком добрые, слишком русские – мы подставляем вторую щеку, когда нас бьют. Мы все еще пытаемся кому -то понравиться. Думаем, что скажут эти «цивилизованные страны про нас». А нас продолжают хлестать по щекам. То же самое продолжается и на площадках парламентской генассамблеи Европы. Мы платим огромные деньги за участие, и занимаемся тем, что против 30 стран отстаиваем наши интересы», – констатировал депутат, отметив, что нужно готовиться к выходу из Совета Европы.

15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Евросоюз в сознательном и последовательном разрыве отношений с Россией. Ранее министр также подчеркнул, что России готова к разрыву отношений с ЕС. «Исходим из того, что мы готовы», – сказал министр.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Москва все-таки намерена продолжать сотрудничество, поскольку глава российской государства является сторонником диалога.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.03.21

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