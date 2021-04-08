Битва за Донбасс: у Москвы есть весомый «козырь»

Москва заранее подготовилась к обострению ситуации в Донбассе. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, военное столкновение вполне вероятно, но у Кремля есть козырь – выданные местным жителям паспорта граждан РФ.

«Мы видим явное желание обострить ситуацию. Это очень выгодно Зеленскому. У него сильно вылезли экономические проблемы, плюс ситуация со здравоохранением – в борьбе с коронавирусом правительство Зеленского сильно проваливается. Поэтому ему выгодно отвлечение внимания от внутренних проблем. Донбасс – самая напрашивающаяся тема», – констатировал Фетисов.

Эксперт считает, что сейчас многое зависит от того, сможет ли Киев заручиться поддержкой США. «Конечно, Россия будет предлагать свои аргументы. Но на текущий момент нужно говорить, что обострение ситуации очень вероятно, ситуация может перерасти в полноценную масштабную войну», – сказал он.

Фетисов полагает, что в этой ситуации признание независимости народных республик Донбасса со стороны Москвы станет ожидаемым шагом. «Тем более – после активной раздачи паспортов жителям ЛНР и ДНР. Получается, что речь идут уже о гражданах России. В такой ситуации признание – шаг, который напрашивается сам собой», – подчеркнул он.

Политолог также пояснил, что активная паспортизация жителей Донбасса в определённой степени была страховкой, которую подготовил Кремль на случай обострения ситуации. «Да, паспорта раздавались, чтобы демонстрировать Киеву, посылать месседж, что там есть граждане России. Что, если они будут идти по пути обострения конфликта, мы будем вынуждены вмешаться, встать на защиту наших граждан», – заключил Фетисов.

Как сообщал «Новый День», последние дни ситуация в Донбассе обострилась, несмотря на заключенное прошлым летом перемирие. Недавно от украинских снарядов в ДНР погибли 71-летний пенсионер и 5-летний ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о ежедневных массированных обстрелах со стороны украинской армии, от которых гибнут люди, разрушаются жилые дома и инфраструктура. Он предупредил, что непризнанные республики «сдерживаются», но находятся на грани готовности к решительному огневому ответу.

Российские эксперты уже предупредили, что единственный вариант предотвратить войну – официальные заявления Москвы о гарантиях безопасности Донбассу.

В то же время, как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава российского государства Владимир Путин лично следит за ситуацией в Донбассе и готов обеспечить безопасность граждан РФ в случае нападения украинской армии на ЛДНР.

Москва, Александра Быстрицкая

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