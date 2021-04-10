Отпускной сезон на грани срыва: власти РФ планируют ограничение авиасообщения с Турцией

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на фоне роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, которая пользуется популярностью у россиян. Такой вариант обсуждается в оперативном штабе при правительстве РФ, передают федеральные СМИ со ссылкой на свои информированные источники. Эти новости вызвали шок у российских туристов, которые планировали провести майские праздники на турецких курортах.

Авиасообщение с Турцией могут ограничить с 12 апреля на месяц из-за ситуации с коронавирусом, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и среди двух крупнейших туроператоров.

Накануне «Интерфакс» сообщил, что в совещании на эту тему приняли участие представители Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц. «Предполагается, что ограничение на полеты не затронет грузо-пассажирские, так называемые вывозные рейсы», – цитирует агентство слова своего источника.

РБК подтвердили источники в туристической отрасли, что вопрос о закрытии Турции действительно обсуждается. Как отмечается, отрасль готовится к введению дополнительных мер по предотвращению прихода в Россию новой волны пандемии и снижению риска завоза новых штаммов коронавируса, которые анонсировал в пятницу, 9 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернется из Турции», – пояснил собеседник издания.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, в Турции зафиксировано 3,6 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 32,9 тысяч – с летальным исходом. 8 апреля число заболевших в стране за день составило 55,9 тысяч, что стало максимумом с начала пандемии. Власти ввели в 58 провинциях комендантский час даже в выходные, а в будни покидать дома запрещено с 21:00 до 5:00. В ресторанах разрешена загрузка не более 50%, а с 9 вечера до 5 утра – работа только навынос. С 13 апреля по 12 мая из-за наступления Рамадана предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в помещениях и будут работать только навынос, а магазины (кроме продуктовых) будут закрыты.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тысяч человек.

Накануне премьер-министр РФ предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.04.21

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