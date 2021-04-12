Россияне отказываются от поездок в Турцию из-за коронавирусных ограничений

Спрос на путешествия в Турцию со стороны российских туристов резко упал на фоне новостей о том, что могут быть введены ограничения из-за распространения коронавируса. Россияне не только не покупают новые путевки, но и аннулируют уже оплаченные поездки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на игроков туристического рынка.

С конца предыдущей недели отмечаются минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, сообщили изданию в пресс-службе Tez Tour. При этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. «Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу – их значения превысили стандартные показатели в десятки раз», – сказали в компании.

В сети турагентств «Розовый слон» заявили, что спрос по путевки в Турцию за последние три дня снизился примерно на 25%. «Если обычно мы продавали 200 путевок в день, то в последние дни – не больше 120-140. Тем не менее сейчас из России в неделю вылетают 150 рейсов в Турцию, билеты проданы вплоть до октября – и в Стамбул, и в Анкару, и в Анталью, и в Даламан. У нас отмен броней нет», – сказал гендиректор компании Алексан Мкртчян.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) также сообщили о спаде майских продаж на 10-20%. «Люди осторожничают и не хотят попасть в ситуацию, когда придется переносить свои путешествия. Все должно быть более-менее стабильно, чтобы туристы не боялись ехать. Отмен броней пока нет», – вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

В пятницу стало известно, что российские власти обсуждают возможность введения ограничений из-за распространения в Турции коронавирусной инфекции. Есть вероятность, что чартерные и часть грузопассажирских рейсов в страну могут оказаться под запретом, также может быть введен 14-дневный карантин для россиян, прибывающих с турецких курортов.

По словам экспертов, оба варианта карантинных мер возможны. В случае ограничения авиасообщения спрос переориентируется на Тунис, ОАЭ, Египет, Грецию, Кипр. «Ну и около половины «турецкого» потока будут отдыхать в России, поскольку только она может сравниться с Турцией по цене», – сказал Мкртчян.

В Анталье и других туристических провинциях Турции уровень заболеваемости не так высок, отметил Барзыкин. Сказывается специфика поездок: отдыхать можно, не выезжая за территорию отеля, минимально контактируя с местным населением. «Великобритания, Германия, Иран и Китай сейчас прекратили отправлять туристов в Турцию. Мы сегодня практически последние остались. Но полного прекращения рейсов, на мой взгляд, не будет», – заключил эксперт.

В Турции с середины марта наблюдается быстрый подъем суточной заболеваемости коронавирусом. В течение недели в день в стране стали выявлять почти в два раза больше инфицированных: 28,7 тысячи – 26 марта и 55,9 тысячи – 2 апреля. По информации Университета Джона Хопкинса, Турция находится на седьмом месте в мире по числу заболевших Covid-19, на 12 апреля в стране зарегистрированы 3,84 млн случаев коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

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