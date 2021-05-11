В Госдуме раскритиковали МЭР и Минфин РФ за манипуляции с подсчетом инфляции

Минэкономразвития и Минфин РФ должны изменить систему расчета инфляции, чтобы приблизить показатель к реальности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Политик также считает, что в России необходимо ввести налог на роскошь.

«Минэкономразвития и Минфин рассчитывают инфляцию по многочисленным параметрам, включая туда и товары первой необходимости, и длительного пользования, и даже предметы роскоши. Одно дело, когда мы ходим в магазин и видим, как растут цены на картофель, яйца, гречку, сахар, и другое дело – когда мы видим, как меняются золотые изделия либо телевизоры – цена растет на мизерные проценты. Минфин все это считает как среднюю температуру по больнице, и считает, что с инфляцией все в порядке. А те люди, которые каждый день ходят в магазин, они видят, что инфляция совершенно другая», – пояснил Миронов.

По его мнению, инфляцию необходимо рассчитывать «по тем продуктам питания, которые каждый день покупает каждый гражданин». «Это будет реальная инфляция. А я напомню, что именно от уровня инфляции зависят все социальные выплаты. Та же индексация проходит на уровне не ниже инфляции. И если инфляция будет считаться правильно, по народному принципу, тогда и выплаты будут больше», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Миронов считает, что России необходим налог на роскошь. «Мы уже в шестой или седьмой раз вносим эту инициативу, что люди, которые могут покупать машины дороже восьми миллионов рублей или недвижимость дороже 50 млн рублей, должны платить соответствующие налоги. Я уж не говорю о владельцах пароходов, самолетов и так далее. По нашим оценкам, мы можем собрать 1-2 трлн рублей ежегодно. Эти деньги можно направлять на ту же индексацию пенсий», – заключил лидер «эсеров».

Москва, Мария Соколова

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