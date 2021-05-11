Политика Центробанка РФ тормозит исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и «вообще не направлена на интересы Российской Федерации». Об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По мнению парламентария, «схоластическое отношение» правительства – «в общем и целом поговорили, наобещали и забыли» – может привести к гражданской войне.

«Милтон Фридман, Нобелевский лауреат, в 60 году изучил и представил на суд научной общественности и граждан причины Великой депрессии в США 1929-1933 годов. Он сказал, что сжатие денежной массы привело к искусственному троекратному недопуску производителей и Великой депрессии. У нас тоже самое – проанализировали эксперты и получается, что с 98-го года по нынешний произошли те же самые три спада сжатия денежной массы, и они полностью коррелируют с падением ВВП. Это говорит о том, что политика Центробанка вообще не направлена на интересы РФ», – констатировал Коломейцев.

Парламентарий привел в пример разницу в антикризисных мерах, которые были приняты в России и США и странах Европы. «Европейский ЦБ, как и ФРС США, сказали – будем осуществлять политику «количественного смягчения» – на русском языке это означает скупка плохих активов за счет напечатанных денег – будем проводить до тех пор, пока не спадет безработица и не начнет расти экономика. Во все кризисы они обнуляли процентную ставку и ЕЦБ, и США, и большая часть «Большой двадцатки». Мы же увеличили в три раза процентные ставки в первый кризис, и сегодня что происходит – они держат на нуле, в Америке 0-0,25%, а у нас опять повысили ключевую ставку», – пояснил депутат.

«ВВП не растет без монетизации экономики. Милтон Фридман доказал в нобелевской работе, что страны, у которых монетизация ниже 50%, не имеют будущего. А у нас за все 30 лет впервые в прошлом году за счет антикризисных мер было 55%. В предыдущее время больше 46% не было», – сообщил Коломейцев.

Отдельно парламентарий подчеркнул, что выполнение макроэкономических пунктов послания главы государства невозможно в ситуации, когда «у нас таргетируют инфляцию, сжимая денежную массу стерилизуют ее, не допускают производство к деньгам», а в США и ЕС «таргетируют процентную ставку». «Как же мы выйдем из кризиса и как мы выполним установки в послании президента?! Мы их все читали не один раз с карандашом. 21 марта президент собирает весь финансовый блок и ЦБ и ставит задачу – до 30-го года инвестиции в основной капитал увеличить на 70%. Как же мы их увеличим, если у нас на самом деле за прошлый год, по мнению экспертов, убито 36% малого и среднего бизнеса!?», – подчеркнул депутат.

Более того, по мнению Коломейцева, в финансово-экономической политике отсутствует системность. «За прошлый год иностранные инвестиции составили в общем объеме аж 5%. 80% составляют инвестиции государства и крупных компаний. Мы кричим о необходимости цифровой революции, но вы знаете, сколько составили инвестиции в цифровую экономику – 0,3%. Как же мы их догоним и перегоним при таком подходе? Это говорит об отсутствии системности и спроса с тех, кому поручено осуществлять эту самую цифровую революцию», – считает он

«Монетизация экономики, которая у нас, она не позволяет нормально работать. Те антикризисные меры, которые реализовывались в 20-м году, они все были потрачены на текущие моменты. По факторам, которые на это влияют, у нас по всем факторам минусовая динамика. Я бы на месте председателя правительства за каждым фактором назначил вице-премьера и каждую неделю спрашивал, почему, какие меры, почему меры не действуют. А у нас такое схоластическое отношение – в общем и целом поговорили, наобещали и забыли… По всем показателям отрицательные результаты. Мы не имеем права допустить гражданскую войну, а такими темпами, как у нас занимаются некоторые товарищи, это вполне реально», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.05.21

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