«Безопасность школ на таком низком уровне, что такие трагедии будут случаться…» – депутат Госдумы о страшном ЧП в Казани

В России при нынешней ситуации с низким уровнем безопасности в школах, подобные казанской трагедии могут случаться и в дальнейшем. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов, комментируя на пленарном заседании нижней палаты парламента стрельбу с жертвами в одной из школ Казани. По его мнению, способствует этому также «сплошное насилие» на телеканалах, а также общая ситуация в системе образования.

«Когда безопасность школ находится на таком низком уровне, как сейчас, такие трагедии не только в России, но и во всем мире будут случаться, к сожалению, со страшной периодичностью», – считает депутат.

По его словам, еще в начале 2018 года в соответствующие министерства был направлен запрос о возможности усилить охрану школ с помощью подразделений Росгвардии. «Мы получили ответ отрицательный – денег на это нет. В январе 18-го года направили, в октябре случается страшная трагедия в Керчи. Сейчас страшная трагедия в Казани… Реально охранными услугами занимаются бабушки и дедушки, которые не то что людей с оружием не могут задержать, а иногда даже человека без сменной обуви не могут остановить. Поэтому над этим надо работать, экономить на детях нельзя», – пояснил Власов.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на общую ситуацию в системе образования. «Ситуация с образованием у нас страшная. Сегодня читаю одну из новостей. Глава министерства просвещения Сергей Кравцов объявил о начале проверки программы обучения истории в школах. Это то, о чем говорил президент 21 апреля. Неужто надо было 20 дней ждать, чтобы начать проверку. Можно было сразу в день послания или на следующий день – сразу объявить проверку, что в наших учебниках истории. Что в наших учебниках истории – по факту, какая у нас работа ведется с молодежью – по факту», – подчеркнул он, отдельно отметив эфир телеканалов, где «целыми днями разборки бандитов» и «сплошное насилие».

«Можно после каждой такой трагедии выступать, что надо, надо… Но ничего в этом направлении не делается», – заключил Власов.

Напомним, сегодня, 11 мая, утром в школе №175 Казани бывший ученик открыл из ружья огонь на поражение. По уточненным данным, в результате инцидента погибли 9 человек, пострадал 21 человек, большинство из которых – дети. Стрелок задержан.

Москва, Мария Соколова

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