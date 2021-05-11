Госдума засекретила данные о владельцах яхт

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект, который ограничивает предоставление данных о владельцах морских и речных судов. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России» Виктор Дерябкин и Владимир Синяговский, предложив убрать из действующего закона упоминание о том, что реестры судов являются открытыми, и дополнить ее нормой, по которой информация о правах физлиц, компаний и ИП на судно включается в выписку только при наличии их согласия, передает «Интерфакс».

«Информация, содержащая сведения о правах физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении судов, включается в выписку из реестров судов при наличии согласия этих физических и (или) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – говорится теперь в законопроекте.

Агентство отмечает, что в России существует шесть реестров судов. Выписка из них содержит сведения о судне: название, бортовой номер, порт регистрации, год постройки, тип судна, валовая вместимость судна. Также в ней есть данные о правообладателе: в отношении компаний – наименование и местонахождение по месту государственной регистрации, в отношении физических лиц – фамилия, имя и отчество (но только при условии подписания правообладателем согласия на обработку персональных данных). Также в выписке указываются ограничения и обременения, наложенные на судно.

Москва, Светлана Антонова

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