«Отчеты Минфина расходятся с реальной ситуацией…»: в Госдуме заявили, что регионам, кроме полномочий, нужны деньги

В регионах России не ощущают расширения своих полномочий, хотя по отчетам Минфина ситуация на местах в этом отношении прекрасная. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента при обсуждении правительственных законопроектов о межбюджетных отношениях. По его мнению, пока главной проблемой регионов остается отсутствие средств.

«Нужно упрощать процедуру перевода денег с федерального на региональный, муниципальный уровень, но чрезвычайно важно, чтобы за упрощением процедуры, пошли деньги. Вот этого мы пока не наблюдаем», – констатировал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что отчеты Минфина в этом направлении расходятся с реальной ситуацией на местах. «Масса полномочий была передана из федерального центра на региональный уровень, на муниципалитеты, но люди реально не видят реализации этих полномочий, потому что у муниципалитетов нет денег. А Минфин нам докладывает, что у нас прекрасная ситуация, рост собственных доходов субъектов РФ – мы им кредитами бюджетными помогаем. А то, что этот «тришкин кафтан» сходится у субъектов РФ только из-за того, что не выполняется масса полномочий, переданных на региональный уровень, про это мы умалчиваем», – подчеркнул Гартунг.

«Мы поддерживаем процедуру упрощения передачи денег, но ждем, что за этой процедурой пойдут деньги из федерального бюджета в региональный, а из регионального – в муниципалитеты. Если у федерального центра нет денег, то пожалуйста, мы предложим источники пополнения бюджета федерального центра, чтобы было из чего помогать регионам», – заключил парламентарий.

По итогам обсуждения Госдума одобрила поправки в Бюджетный кодекс. Один из документов направлен на повышение предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов, и регламентирует требования к срокам заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ в казну муниципальных образований.

Второй законопроект предусматривает приостановление на 2021 год норм в части распределения ряда субвенций бюджетам субъектов РФ. Также документом предусмотрено право правительства РФ самостоятельно вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований на субвенции региональным бюджетам.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.05.21

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