«Я не знаю, сколько они будут это терпеть…» – Зюганов заявил о крайне тревожных тенденциях в России

В России наблюдаются очень тревожные тенденции с вымиранием населения и падением доходов граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя отчет в Госдуме главы правительства Михаила Мишустина. По словам политика, терпение россиян уже на исходе.

Зюганов обратил внимание, что Советская Россия производила 8% мировой продукции, а современная РФ в 2015 – только 3,3%. «За прошлый год произвели меньше 2%. Установка президента войти в пятерку ведущих экономик, одолеть отставание, сделать все, чтобы прорваться в новых технологиях, остановить вымирание и нищету – требует, минимум, роста 3-4%. Для правительства Мишустина – это ключевая задача, и вы должны предложить новый бюджет, который бы ориентировался именно на эти показатели», – подчеркнул он.

При этом, как сказал лидер КПРФ, нужно иметь в виду, что за последние 10 лет в среднем ВВП России рос только 0,9%. «Мы продвинулись на 9% за 10 лет, США – на 16, Европа – на 32, Китай – на 101%. То есть темпы роста будут определять и политическую устойчивость», – констатировал он.

В то же время политик отметил, что на этом фоне наблюдается заметное падение доходов населения. «Если посмотреть на доходы последние пять лет… Еще раз повторяю, они (доходы) в государственную казну увеличились на 10%, олигархия «хапнула» 53% и в ходе ковида увеличила еще свои капиталы на 3,5 триллиона рублей. У нас было миллиардеров 103, теперь – 123, долларовых миллиардеров. Граждане за последние пять лет потеряли 12% своих доходов. Если внимательно посмотрите первый квартал текущего года, доходы граждан продолжают «усыхать». Я не знаю, сколько они будут это терпеть, но это крайне тревожная тенденция», – заявил Зюганов.

«Что касается обнищания, есть мировой показатель – если человек живет меньше, чем на 500 долларов в месяц, – это нищета. У нас на 500 и более долларов живет только каждый третий... То есть почти 100 миллионов – или за чертой или на уровне нищеты», – добавил он.

Вместе с тем лидер КПРФ обратил внимание, что на этом фоне растет смертность населения. «Мы в ходе этого либерального преступного эксперимента, который у нас с 91-го года идет, потеряли только русских 20 миллионов, и русские области ударными темпами продолжают вымирать. Уже в этом квартале потеряли еще 250 тысяч человек», – уточнил он.

В этой ситуации, как считает Зюганов, правительство Мишустина способно эффективно решать эти проблемы, но для этого необходимо кардинально изменить финансово-экономическую политику. «Я считаю, что эта команда (Мишустина) может более эффективно решать задачи… если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова – наследников гайдаровской – той преступной, воровской политики. Этот вопрос исключительно принципиальный – он скорее не финансово-экономический, а вопрос воли. У нас для этого есть необходимые ресурсы», – заявил лидер КПРФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.21

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