Госдума расширяет санкции за разглашение информации о силовиках

Нижняя палата российского парламента намерена расширить санкции за сбор и распространение данных о силовиках, а также ввести штрафы за незаконное получение информации, доступ к которой ограничен законом. Профильный комитет Госдумы накануне одобрил соответствующие поправки к документу. Кроме журналистов, ведущих расследования, под ударом могут оказаться обычные граждане за перепост подобных публикаций в Интернете, пишет «Коммерсантъ».

Согласно предложенным изменениям к закону, штрафы за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, лицом, которое получило эту информацию в связи с исполнением служебных обязанностей увеличиваются с 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Предлагается также ввести уголовную ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении сотрудника правоохранительных или контролирующих органов (о смене места жительства, замене документов и т. д.), а также его близких. Сейчас разглашение таких данных карается, только если это деяние совершено «в целях воспрепятствования служебной деятельности» сотрудника.

Кроме того, законопроект дополнен новой статьей, которая вводит наказание за «получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом». Штраф за это составит до 10 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Планируется также увеличить штрафы за «нарушение предусмотренных законодательством о госзащите требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе» (ст. 17.13 КоАП) с нынешних 500 рублей до 70 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч рублей – для должностных лиц. Последних планируется наказывать дисквалификацией на срок до трех лет, а для юридических лиц ввести штраф до полумиллиона рублей.

Более того, дополнена статья о наказании за сбор, «распространение, предоставление, доступ» персональных данных военнослужащих, судей, прокурорских работников, сотрудников МВД, ФСБ, ФСО, СВР, СК, Росгвардии, ФСИН, ФССП и таможни «в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнения такими лицами общественного долга», а также персональных данных их близких. Для граждан штраф составит до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей (или дисквалификация до трех лет), для индивидуальных предпринимателей – до 200 тысяч рублей и для юрлиц – до 300 тысяч рублей.

Комитет поддержал поправки с двумя голосами «против» от депутатов фракций ЛДПР и КПРФ, которые считают, что инициатива нарушает право граждан на получение информации. Теперь попасть под действие законопроекта могут обычные граждане – например, за репост в соцсетях информации журналистского расследования, содержащего персональные данные силовиков.

По мнению одного из ведущих расследования изданий, новые поправки не повлияют на работу, лишь приведут к переходу исследователей «на независимые и иностранные блог-платформы». «В России в последние годы был расцвет расследовательской журналистики. Моментально ее не убьешь, а вот появление нового поколения авторов уже оказывается под вопросом», – считает редактор интернет-издания «Sota Vision» Алексей Обухов.

Москва, Мария Соколова

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