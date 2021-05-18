Госдума готова принять пакет социальных законопроектов из послания Путина

Сегодня нижняя палата российского парламента планирует принять ряд социальных поправок в действующее законодательство, которые были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, в числе поправок предполагается изменение, согласно которому больничный лист родителей при заболевании ребенка до 7 лет будет оплачиваться на 100% заработной платы. «Дети до семи лет бывают, как правило у молодых родителей. У них неполный стаж, и для них находиться на больничном по уходу за ребенком, – это существенные материальные потери для семьи. Поэтому президент предложил решить этот вопрос», – пояснил Исаев, уточнив, что это коснется примерно полутора миллионов семей.

Кроме того, как сообщил Исаев, что пособие для детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, теперь будет равняться где-то половине прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ, что в среднем по России составит 5 тысяч 360 рублей. Такая мера охватит ориентировочно 360 тысяч детей.

Планируется также увеличить пособие для находящихся в сложной материальной ситуации женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности. Выплата вырастет с нынешних 700 рублей до половины прожиточного минимум. Речь идет о сумме порядка 6 360 рублей. По подсчетам депутатов, пособие смогут получать примерно 630 тысяч женщин. «Это крайне важные пособия, которые направлены на поддержку молодых семей, поддержку материнства и детства. Это последовательное продолжение демографической политики, которую предложил президент РФ», – пояснил «единоросс».

По его словам, еще один важный законопроект призван минимизировать необходимость россиян оформлять справки, обращаться в разные органы при получении тех или иных социальных выплат. «Пенсия по инвалидности будет оформляться в беззаявительном порядке. Не надо собирать справки, заявления, достаточно, что МСЭ признает человека инвалидом, передаст информацию в реестр инвалидов, он – в пенсионный фонд, и пенсия буден назначаться автоматически», – разъяснил Исаев.

Кроме того, планируется установить «презумпцию согласия». «Если человеку положена более высокая какая-то выплата – не надо в этом случае писать заявление… Любое увеличение выплат должно назначаться автоматически. Вот если человек с чем-то не согласен, он вправе обратиться с заявлением», – сказал парламентарий.

«Для того, чтобы люди знали, как формируются их пенсионные права, для того, чтобы простимулировать работников получать зарплату в «белую», мы устанавливаем, что все работники, женщины, начиная с 40 лет, мужчины с 45 лет раз в три года будут получать электронное уведомление от пенсионного фонда с информацией о том, как формируются их пенсионные права, как происходит формирование и страховой, и накопительной части пенсии», – заключил Исаев.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.05.21

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