Противоречат Конституции: депутат Госдумы раскритиковал поправки в законы о нежелательных в РФ организациях

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг выступил жесткой критикой поправок в законы о нежелательных в России организациях и лицах, причастных к их деятельности. По его словам, некоторые изменения противоречат Конституции РФ.

«Наибольшие споры вызвали три законопроекта, касающиеся деятельности нежелательных организаций и граждан, причастных к их деятельности», – сообщил парламентарий на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Первый документ расширяет запрет на участие в таких объединениях за территорией России. «Мы с этим согласны. Вместе с тем там есть вторая часть, которая указывает, что организация может быть признана нежелательной, если имеются сведения о том, что она участвует там-то и там-то. Такая формулировка «имеются сведения» – она не может быть поддержана, потому что сведения потом могут и не подтвердиться, а решение уже принято и, в том числе, в дальнейшем пойдет речь и о применении уголовной ответственности для наших граждан», – пояснил Гартунг.

Депутат уточнил, что о применении уголовной ответственности речь идет в другом документе, который ужесточает наказание для причастных к деятельности нежелательных организаций. «Когда начинается привлечение к уголовной ответственности нашего гражданина, должно быть только судебное решение. То есть, судом установленный факт. Когда мы давали возможность генеральному прокурору принимать решение о признании той или иной организации нежелательной, там тогда об уголовной ответственности граждан речи не шло. И поэтому на судебном порядке мы не настаивали. Но если мы идем по пути ужесточения ответственности и привлечению к уголовной ответственности граждан, то это должно производиться только по судебному решению. Это вообще-то требование Конституции», – констатировал он.

Гартунг подчеркнул, что Конституции РФ противоречит еще один законопроект из этого пакета. Речь идет о «ограничении пассивного избирательного права лиц, причастных к деятельности экстремистских, террористических организаций». «Звучит все правильно, экстремисты-террористы не должны избираться, но здесь речь идет о деятельности «причастных». Это первая правовая неопределенность. Второе. Здесь предлагается распространить действие закона и придать ему обратную силу, что впрямую противоречит статье 54 пункту 1 Конституции РФ. И второй момент пункту этой статьи противоречит, что никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за деяние, которое на момент его совершения уголовным преступлением не являлось. Но есть, если вы являлись членом какой-то организации, и она в дальнейшем признана будет нежелательной либо экстремистской, то вас за это будут привлекать к уголовной ответственности. Это недопустимо, это Конституция этого не позволяет. Поэтому, естественно мы за это голосовать не можем», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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