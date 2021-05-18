Инвалиды смогут получать пенсии беззаявительно: Госдума приняла закон

В России со следующего года получение страховых и социальных пенсий по инвалидности будет проходить в беззаявительном порядке. Госдума сегодня приняла соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении. Аналогичная норма будет применяться в отношении всех страховых пенсий, если выплаты пересматриваются в сторону увеличения.

«Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов», – говорится в документе.

Как пояснил журналистам депутат Андрей Исаев, теперь россиянам не надо собирать справки, заявления, достаточно – что Медико-социальная экспертиза признает гражданина инвалидом, передаст информацию в Федеральный реестр инвалидов, после чего данные поступят в Пенсионный фонд, и пенсия буден назначаться автоматически. Средства будут зачислять на банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал «Госуслуги» согласия.

Кроме того, презумпция согласия распространяется на увеличение пенсии для всех. В случае увеличения выплат не нужно будет, как сейчас, приезжать и подписывать согласие.

Чтобы россияне знали, как формируются их пенсионные права, планируется обязать Пенсионный фонд раз в три года информировать граждан через портал «Госуслуги» о суммах средств пенсионных накоплений, для женщин – с 40 лет для мужчин – с 45 лет. Первое информирование пройдет в течение следующего года в отношении мужчин 1977-го и женщин 1982 годов рождения и старше.

Предполагается, что после утверждения в Совете Федерации и подписи президента РФ закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Москва, Мария Соколова

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