«Лоббизм хищнического капитализма»: Госдума готова узаконить безответственность надзорных структур

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении резонансные поправки в закон, которые продлевают сроки эксплуатации зданий и устройств на опасных производствах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал бурное обсуждение – представители думской оппозиции назвали предложенные изменения примером «лоббизма хищнического, алчного капитализма».

Представил законопроект заместитель главы Ростехнадзора Александр Демин. По его словам, в рамках реализации общенационального плана действий по восстановлению экономики планируется изменить существующий порядок, согласно которому для продления срока службы этих объектов сейчас нужна «экспертиза промышленной безопасности».

«Модель предлагает, что при необходимости продления… такое решение, имеющее правовые последствия документально оформленные в установленном порядке, должен принимать непосредственно руководитель эксплуатирующих объектов, либо руководитель обособленного структурного подразделения этой организации с учетом результатов диагностики технических устройств, обследования технического состояния зданий и сооружений на опасном производственном объекте», – уточнил он.

По мнению Ростехнадзора, новый механизм поможет снизить издержки бизнеса и повысить его ответственность. «Эксперты и специалисты, которые будут выполнять это обследование, могут привлекаться как на договорной основе, так и состоять в штате самого предприятия. Но при этом требования к проведению диагностики и обследованию будут установлены федеральными нормами права в области промышленной безопасности. Таким образом удастся, с одной стороны, снизить издержки для предпринимателей, с другой стороны, сделать их более ответственными», – заявил Демин.

Между тем депутаты высказали серьезные претензии. В ходе обсуждения парламентарии вспомнили масштабную аварию на одном из предприятий «Норильского никеля». «Вы снимаете с себя ответственность, и на самом деле коммерциализируете процесс контроля. Не боитесь, что это приведет к увеличению аварий, смертей при эксплуатации сложных объектов? Потому что все правила безопасности написаны жизнями людей. Это я вам как имеющий 23-летний стаж главного инженера говорю. Я призываю вас помнить об аварии на «Норникеле». Я вас уверяю, что там были ответственные Технадзоры, Ростехнадзор. Обязательно писали предписания, которые не выполнялись, но никто не принимал никаких мер. Почему? Потому что убитые 78 тысяч предприятий вели, я бы сказал, к разложению надзорных структур. И коммерциализация этих вопросов – она, в принципе, привела к тому, что деньгами убита ответственность», – заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

По его мнению, новый законопроект приведет «ни к удешевлению, а к увеличению расходов предприятий на поиск структур, которые «напишут». «Сегодня вы пытаетесь все переложить на наемного работника, который там по контракту нанялся, и попробуй там в «Норникеле» этот исполнительный директор чего-то не подписать. Его просто вышвырнули и все», – пояснил парламентарий.

«Этот закон – он разрушает сложившуюся систему контроля за безопасностью эксплуатации не только сооружений, но и сложных технологических процессов. И попытки перекладывания на собственника всего и вся… И в данной ситуации, в условиях нынешнего нашего функционирования приведет только к увеличению травматизма, пожаров и всех других... Принятие этого закона приведет к резкому уменьшению контроля, и, конечно, к снятию ответственности с надзорных структур, которые и сегодня не сильно его несут. А данный закон узаконивает всякую безответственность надзорных структур. Я считаю, что это в корне неправильно, тогда службы ваши надо упразднить» – подчеркнул Коломейцев.

В ходе обсуждения законопроект также назвали примером «откровенного лоббизма представителей названного даже президентом хищнического, алчного капитализма». «И здесь мы читаем, что правительство считает, что можно призвать их к дисциплине, правосознанию. О чем мы говорим, уважаемые коллеги?! 300% прибыли и никакой дисциплины, никакого сознания, и никакого страха даже перед какой-то ответственностью, пусть и уголовной, у Фукса, директора, не будет. Что? Нужны примеры? Миллион таких примеров. Поэтому это безобразие, мягко говоря, уводит от ответственности Ростехнадзор», – пояснил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

«Вот главный, кто должен первым садиться на скамью подсудимых – не директор, а Ростехнадзор. Эксперты вторыми должны идти на скамью подсудимых. А дальше даже не директор, а дальше – акционеры, контролирующие бизнес. Почему их здесь нет в лице ответственных? Они хозяева бизнеса, они дают указание, они принимают принципиальные решение сэкономить, увеличить прибыли и подставить директора Фукса», – заявил Нилов.

Парламентарий призвал не принимать предложенный Ростехнадзором законопроект и придать его гласности. «Уважаемое правительство в этом вопросе вы явно плывете по течению, а, может быть, и подгребаете в сторону интересов этого самого хищнического алчного бизнеса, который уже на этом решил экономить и увеличивать свои прибыли. Предлагаю категорически не поддерживать этот законопроект. Вернуть его и придать гласности. Думаю, что и президент. И премьер, задумаются перед тем, как идти на поводу таких законотворцев», – заключил Нилов.

Тем не менее, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в части эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на опасных производственных объектах» большинством голосов был принят в первом чтении.

Напомним, большинство парламентариев в нынешнем составе Госдумы представляют партию «Единая Россия».

Москва, Мария Соколова

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