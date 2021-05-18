По поручению Путина: Госдума приняла пакет социальных законопроектов, направленных на поддержку семей с детьми

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в двух чтениях пакет социальных законопроектов, которые направлены на поддержку семей с детьми, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных».

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. «Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе», – уточнил он.

При этом выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.

По его словам, вторая поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. «Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом», – заверил Володин.

Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. «Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками», – отметил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.05.21

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