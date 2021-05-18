«И это не шутки…» В России могут признать экстремистским даже клуб любителей кошек

В России при нынешней судебно-правохранительной системе можно признать экстремистской любую организацию – даже клуб любителей кошек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Сергей Иванов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении пакета поправок, которые ограничивают деятельность нежелательных организаций и предусматривают введение уголовной ответственности за участие в их деятельности, в том числе, за пределами страны.

«Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел подает какие-то сведения на основании каких-то данных – непонятно каких, и все. И вы дальше через один законопроект будете устанавливать еще более жестокую уголовную ответственность – за то, что человек состоит в этой организации, которая неизвестно чем занимается, неизвестно кому, чем угрожает», – констатировал парламентарий.

По его мнению, для принятия новых законов, которые ужесточают «правила игры» и ответственность за их нарушения, нет основания. «Вот сейчас показывали нам слайды… Человек какой-то учится избирательной кампании. А что тут плохого? Ну учится и что? Мы что, хотим, чтобы выборы были нечестными? Его может там учат, как вас за руку ловить, тех кто эти выборы фальсифицирует. Что в этом плохого? Вы считаете это нельзя делать, это нежелательная организация», – пояснил Иванов.

«Вот по этому законопроекту вы все делаете для того, причем вообще немыслимо делаете. Поехал человек за границу. Кто-то ему сказал, что пойти на какую-то лекцию, послушать. Он приедет сюда и на основании этого закона ему до четырех лет тюрьмы. Вы не безопасность страны защищаете. Вы защищаете свое светлое будущее и текущее положение дел», – считает парламентарий.

Иванов подчеркнул, что предложенные поправки нарушают Основной закон страны. «Я про Конституцию вообще не говорю, но вы вдумайтесь. Жулик и вор имеет право стать депутатом Госдумы, а человек, который опубликовал об этом жулике и воре информацию, и суд посчитал, что это носит экстремистских характер, уже не имеет право это делать. Вы вообще, какое государство строите? Теперь вы это делаете для организаторов, для тех, кто когда-то состоял в организации, которую признали экстремистской. Товарищи, когда у вас суды полностью под контролем – все, от конституционного до мирового, вам любую организацию, хоть клуб любителей кошек признают экстремистской, если вам это понадобится. И это не шутки, это абсолютно не шутки», – указал Иванов.

По его словам, предложенные меры не решат проблем, связанных с экстремизмом. «Я спрашиваю у авторов: с чего вы решили, что он через три года исправится? Вот он сегодня в этой организации, вы ее запретили, он три года ходит вынашивает свои черные мысли, потом пришел сюда в Госдуму и начинает тут рассказывать. Вы этого боитесь? Не бойтесь, коллеги! После вашего недавнего голосования на пеньках по изменению Конституции, я уже не знаю, кто из вас, что имеет право обещать избирателям. Вы не имеете права ничего обещать – ни повысить пенсию, ничего. Потому что если раньше Госдума по той Конституции имела право принять закон, преодолеть вето президента, то теперь, по новой конституции, любой законопроект будет отправлен в Конституционный суд и этот назначенный послушный Конституционный суд признает его неконституционным. Поэтому сюда, в следующую Госдуму, пойдут люди либо глупые, которые не знают, как работает Госдума и принимаются решения, либо люди, которые будут обманывать избирателей, зная, что ничего сделать не могут», – заявил парламентарий.

«В свое время Ельцин запрещал КПСС, тут почти все в свое время состояли в КПСС. Вот вас, думаете, не коснется? Исаев – тот вообще анархистов возглавлял. Но вы же для себя чего угодно, а для остальных закон. Это закончится тем, что когда-нибудь, к сожалению, мы увидим, что в мусорных баках будут людей вот так топить, как на Украине. Все потому, что вы думаете, что вот так вы сделаете лучше для себя. Всякое действие имеет противодействие. И если революционеры до 17-го года взрывали там, убивали и топили буржуев, то это потому, что эта ненависть выплескивалась. Вы эту ненависть опять загоняете, она потом выплеснется. Не дай Бог, чтобы кто-то из вас в нее попал. Я вам этого не желаю», – заключил Иванов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.05.21

В Подмосковье готовится запрет на воздушные шарики. / По поручению Путина: Госдума приняла пакет социальных законопроектов, направленных на поддержку семей с детьми. / «Лоббизм хищнического капитализма»: Госдума готова узаконить безответственность надзорных структур. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»