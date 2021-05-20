Будет – как обычно: Путин включился в парламентские выборы на стороне «Единой России»

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», после которого стало очевидно, что глава государства окажет максимальную поддержку партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Госдуму. Одним из центральных событий на этом патриотическом мероприятии, которое при этом явно запоздало к Дню Победы, стало выступление генсекретаря «ЕР» Андрея Турчака, которому Путин передал слово первому после себя.

В своей речи высокопоставленный представитель партии власти сконцентрировался на реализации патриотических инициатив главы государства. В частности, Турчак напомнил о принятом президентом решении о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести», что «действительно имело огромное значение для людей и позволило особо отметить тот подвиг, который совершили труженики тыла в годы Великой Отечественной войны».

«Единая Россия» с первых дней участвовала в реализации вашей, Владимир Владимирович, инициативы. Был организован сбор подписей за города-претенденты. Мы помогали с оформлением документов, обрабатывали обращения от трудовых коллективов предприятий, инициативных групп жителей, общественных, ветеранских организаций. Всего в прошлом году мы собрали более 8 миллионов подписей», – отчитался Турчак, которого цитирует пресс-служба Кремля.

По словам Турчака, в этом году «Единая Россия» продолжает реализовывать этот проект. «Мы провели масштабное голосование, которое определило 11 лидеров среди новых претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести». Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук», – сказал генсек «Единой России» и попросил Путина «поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы».

«Просим Вас рассмотреть возможность присвоения этого высокого звания еще нескольким городам в сентябре текущего года. «Единая Россия», со своей стороны, готова провести всю необходимую работу в течение летнего периода, сделать так, чтобы эта инициатива была реализована. Мы также проведем голосование и определим новых претендентов на получение этого высокого почетного звания», – отметил Турчак, обращаясь к главе государства. В ответ Путин поблагодарил его за выступление.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.05.21

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