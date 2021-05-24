«Финансовые паразиты»: в Госдуме предложили обложить банки дополнительным налогом

В России для банков необходимо ввести дополнительные ограничения и налоги на прибыль, чтобы финансовые учреждения начинали работать для развития общества, а не в ущерб ему. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя данные о рекордной прибыли банков.

«Чистый процентный доход в первом квартале 2021 года составил почти 1 трлн рублей или 1% ВВП. То есть, все выплаченные проценты по кредитам с января по март на 1 трлн рублей превысили проценты по вкладам. Всё это происходит на фоне обнищания граждан, безработицы, роста цен и даже рекордных просрочек по кредитам», – констатировал политик.

«Этому паразитизму пора положить конец. Банки должны быть институтом развития и источником длинных денег для общества и бизнеса, а не финансовыми паразитами. Необходимо ограничить чистый процентный доход банков, чтобы стоимость кредитов превышала проценты по вкладам не более, чем на фиксированную величину. Выход за эту границу должен облагаться повышенным налогом или полностью изыматься государством», – заявил Миронов.

Лидер «эсеров» также отметил, что такие правила оградят общество и бизнес от неподъемных процентов по кредитам и/или заставят банки предлагать гражданам реальные условия по вкладам, так как «текущие проценты по вкладам оказались ниже инфляции и сами вклады потеряли смысл».

«Такой механизм обойдется государству значительно дешевле, чем субсидирование процентной ставки по кредитам, включая ту же льготную ипотеку. Обществу уже не по карману кормить банки дважды сначала процентами по кредитам, а потом собственными налогами, которые идут на субсидирование ставок по этим кредитам», – подчеркнул политик.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.05.21

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