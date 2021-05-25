«Строят пирамиду, которая рухнет»: Зюганов обвинил банки в саботаже развития России

В России банки получают «сумасшедшие» доходы, но не участвуют в развитии страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов накануне встречи его фракции с Госдуме с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

По его мнению, сейчас банки не хотят принимать участия в развитии экономики страны. «Пока, получая сумасшедшие доходы, 202 млрд только в этом году уже хапнула дополнительно банковская система – в семь раз больше, чем в прошлом году, а вкладывают в производство меньше 10%. То есть они не участвуют в инвестировании, в развитии, в том, без чего не может жить и развиваться страна», – заявил политик.

При этом Зюганов обратил внимание на постоянное присутствие банков в телевизионном эфире. «Как не включу, так Сбербанк нас, оказывается, всему учит – и детей, и торговать, и покупать, и бежать куда-то, и одеваться – я извиняюсь, и все за наши деньги, потому что с каждой транзакции гребут деньги. И начинают в государстве строить какую-то пирамиду, которая обязательно рухнет, и на которую прав не дано ни одному банкиру», – констатировал лидер КПРФ, отметив, что его фракция сформулировала рекомендации, чтобы банковская система очень эффективно работала, прежде всего, в развитии страны, поддержке производства, промышленности и сельского хозяйства, и новейших технологий.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.05.21

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