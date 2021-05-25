«Скоро все остановится»: правительство РФ срывает выполнение послания Путина

Россия из-за действий правительства продолжает оставаться сырьевым придатком мировой экономики, а нынешний рост цен угрожает сорвать выполнение послания президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Давайте посмотрим анализ экспорта из РФ. По сравнению с первым кварталом 2020 года, рост металла и изделий – 21%, древесина и изделия из нее – 18% рост. То есть, наша страна продолжает быть сырьевым придатком мировой экономики», – заявил он.

При этом Шерин обратил внимание на слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме по поводу повышения цен, что «это просто необузданная жадность некоторых бизнесменов и у правительства есть рычаги для того, чтобы на них повлиять». «Но если вы посмотрите на собственников металлургических комбинатов, предприятий, которые занимаются экспортом древесины, то скорее всего, те страны, которые представляют эти граждане, и те господа, которые являются основными владельцами акциями, наверно не подпадают под влияние правительства РФ», – подчеркнул парламентарий.

Шерина также отметил, что за год стройматериалы подорожали в 2-2,5 раза, и такая ситуация с ценами может остановить все работы по строительству в регионах и сорвать выполнение задач из послания главы государства. Депутат предложил зайти на сайт любого региона, где «просто пестрят объявления о том, что торги не состоялись» из-за недостатка средств в бюджете. «Газоснабжение рязанского района села Поповка, торги не состоялись. И так будет происходить все это лето. Президент РФ ставит перед нами амбициозные цели и задачи – газификация всех населенных пунктов. Мы запланировали построить детские сады, запланировали отремонтировать бюджетные учреждения, но поверьте мне, оно не состоится, потому что никто не может работать в убыток себе», – пояснил он.

«Что же делает правительство РФ... Мы общались вчера на фракции ЛДПР с главой Центробанка. Эльвира Набиуллина сказала, что рост цен обусловлен экономической необходимостью. То есть те товары, которые на сегодняшний момент наиболее востребованы, – они в цене и растут. И получается, что у нас в РФ очень много умных специалистов, которые в этом разбираются. А как говорил Задорнов, американцы, они ж тупые – они устанавливают различные ограничительные пошлины, они заботятся о своих производителях. Они устанавливают ограничительные пошлины на ввоз товаров и продуктов и на вывоз для того, чтобы обеспечить собственный рынок. На сегодняшний день в РФ есть те силы, которые способствуют тем силам за пределами нашей страны, которые не заинтересованы в том, чтобы РФ стала самостоятельной, ведущей экономической державой», – заключил Шерин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.05.21

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