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Вторник, 25 мая 2021, 17:35 мск

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Госдума одобрила бюджетные изменения

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя парламента приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает перенос предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября текущего года. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс.

«С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов Российской Федерации в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также предлагается увеличить срок рассмотрения Госдумой изменений в закон о федеральном бюджете с 25 до 30 дней. Кроме того, документом сокращается срок представления распорядителями средств федерального бюджета годовой отчетности в Счетную палату на 15 дней – с 1 апреля на 15 марта текущего финансового года. Сокращается также срок подготовки и представления Счетной палатой в Госдуму и кабинет министров заключения на годовой отчет об исполнении федерального бюджета до 15 дней. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Также проектом закона предусматривается реструктуризация ранее привлеченных субъектами бюджетных кредитов и предоставление регионам бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, предлагаемые изменения позволят реализовать часть положений из послания президента Федеральному Собранию, касающихся облегчения долгового бремени регионов. По его словам, меры, предусмотренные законопроектом, позволят регионам только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей. «То есть в 2021 году вместо того, чтобы возвращать эти средства, регионы страны смогут направить их на решение самых насущных проблем граждан», – пояснил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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