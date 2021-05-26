«Не лечат»: Россия после «бездарной оптимизации» оказалась с «ненормальным» здравоохранением

Россия из-за «ненормального здравоохранения» с «бездарной оптимизацией» теряет до 20% ВВП. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, выступая накануне на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Итоги прошлого, 20 года, в этом смысле очень печальны. Интегральный показатель здравоохранения, средняя продолжительность жизни сократилась на 2 года. И у нас появилась избыточная смертность в объеме 324 тысячи человек», – обратил внимание депутат.

При этом Тумусов подчеркнул, проблема не в медработниках, которые «самоотверженно, порой даже ценой собственных жизней, спасали наших людей», а в системе. «Виновата у нас система организации медицинской помощи, схема финансирования здравоохранения, которая переведена на принципы бизнеса. Мы считаем, что виновата бездарная оптимизация, которая была проделана в предыдущие годы, и конечно неготовность всей системы здравоохранения достойно отвечать вызовам пандемии и эпидемии», – подчеркнул политик.

Парламентарий считает, что здравоохранение надо рассматривать как «один из самых главных вопросов обеспечения безопасности страны». «Вот внешняя безопасность у нас обеспечена на долгие годы вперед – благодаря усилиям президента страны и принятым им мерам по укреплению обороноспособности. И теперь настала очередь внутренней безопасности. Это как раз здравоохранение. И эксперты говорят о том, что мы каждый год из-за ненормального здравоохранения теряем до 20% валового внутреннего продукта. А это 20 трлн рублей», – констатировал Тумусов.

Как считает депутат, нужно «увеличить объемы финансирования здравоохранения до 7% ВВП, создать единую систему оплаты труда всех медработников в целом по стране, а также необходимо «коренное изменение всей системы финансирования здравоохранения». «Сегодня вся система заточена под бизнес. Чем больше больных, тем больше платят денег. И все ценности поставлены головой вниз, потому что сегодня оказывают медицинские услуги, а не оказывают медицинскую помощь. Надо эту несправедливость – чем быстрее, тем лучше – остановить. Нам надо систему финансирования перевести на сметно-бюджетное финансирование, потому что больной и в самом крайнем арктическом маленьком поселке, и в городе Москве, – он есть больной. Его надо лечить, ему надо медпомощь оказывать, его надо спасать», – заключил Тумусов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.05.21

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